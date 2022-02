Juan Fernando Quintero, entre su debut con River Plate y una posible lesión: derrota 1-0 con Unión

El día llegó, pero no todo fue alegría para Juan Fernando Quintero. En su regreso al fútbol argentino y debut oficial en River Plate, no solo perdió 1-0 frente a Unión de Santa Fe, en la primera fecha, sino que también se retiró con molestias físicas.

Luego de que llegaran todos los papeles desde China, el técnico Marcelo Gallardo no dudó en jugársela por el volante y le dio la confianza, alineándolo como titular para este importante compromiso, donde esperaba desplegar toda su magia.

Desde el pitazo inicial, 'Juanfer' se mostró activo, pidiendo el balón, mostrándose como una alternativa de pase y haciendo todo lo posible por crear ocasiones de gol. Sin embargo, no fue nada fácil, por el excelente trabajo defensivo del rival.

El tiempo pasó y, en el primer tiempo, no pudo sacar a relucir su calidad. Razón por la que se esperaba que en la segunda mitad, lo hiciera. No obstante, no fue posible, ya que debió retirarse del terreno de juego con algunas molestias físicas.

Para sorpresa de muchos, Braian Romero reemplazó al colombiano, a quien se le vio con hielo en una de sus rodillas, lo que confirmaba que, efectivamente, había pasado algo. Eso sí, hasta el momento, se desconoce qué aconteció.

Unión de Santa Fe realizó un partido casi de 10 puntos, siendo superior y creando las mejores acciones. Fue así como, al 58', encontró su premio, luego de que el árbitro Néstor Pitana sancionara un penalti, tras infracción de Franco Armani.

Mauro Luna tomó el balón, asumió la responsabilidad y ejecutó de gran manera, para inflar las redes y sentenciar el 1-0, en el estadio 15 de abril, donde se vivió una fiesta por cuenta de los miles de hinchas que dijeron presente y alentaron.

Ahora, y a la espera del parte médico de Juan Fernando Quintero, River Plate se enfocará en el próximo compromiso, que será frente a Patronato, el miércoles 16 de febrero, a las 7:30 de la noche, hora de Colombia, en el Monumental.

