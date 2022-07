Juan Fernando Quintero es tema en River Plate y Enzo Francescoli habló de su futuro

Juan Fernando Quintero sigue siendo tema y centro de atención en Argentina. Su presencia en River Plate siempre va a dar de qué hablar. El volante colombiano no ha tenido un óptimo rendimiento en su segunda etapa como riverplatense.

El jugador de la Selección Colombia se ausentó 12 encuentros por un desgarro muscular que sufrió el pasado 20 de abril. Además, 'Juanfer' no ha mostrado todo su talento dentro del terreno de juego, como sí lo hizo años atrás con el conjunto ‘millonario’. Lo anterior ha llevado a que el futbolista no sea la primera opción para el estratega argentino Marcelo Gallardo.

Publicidad

En las últimas semanas y teniendo en cuenta esos atenuantes, desde Brasil se mencionó sobre una posibilidad de que Santos quisiera hacerse con los servicios del antioqueño. Y precisamente de ese tema y de otros más de interés del equipo que dirige Marcelo Gallardo, habló en las últimas horas el ahora dirigente Enzo Francescoli.

Enzo Francescoli, secretario técnico de River Plate, precisamente se refirió a esa posibilidad del balompié brasileño para el antioqueño. "No sé. recién acaba de venir. No hemos tenido ningún pedido. No termino este mercado, en cualquier momento me vienen a buscar a un jugador", expresó el uruguayo en declaraciones publicadas por 'Olé'.

Adicional a eso, se ha indicado en otros medios argentinos, que no es del interés del hombre de la Selección Colombia de marcharse ahora de Buenos Aires. Amanecerá y veremos.

Publicidad

¿Cuál será el próximo partido de River?

El equipo de los colombianos ‘Juafer’ Quintero y Miguel Ángel Borja se enfrentará este domingo 7 de agosto frente a Independiente de Avellaneda, a partir de las 6:30 pm, y en juego válido por la decimosegunda fecha de la liga argentina.

¿Cómo va el conjunto de Nuñez en la liga argentina?

Actualmente el equipo de ‘la banda’ se ubica en la décima casilla con 15 puntos y un gol diferencia de más cinco.