Juan Fernando Quintero: “La idea es no parar de jugar, estoy motivado para lo que se viene”

Luego de casi siete meses sin jugar un partido, el volante colombiano habló tras los 26 minutos que tuvo en el triunfo 2-0 de River Plate frente a Almagro, por Copa Argentina.

Este viernes, Juan Fernando Quintero tuvo acción en cancha, después de 208 días de su lesión de rodilla izquierda. Buen nivel, y el desequilibrio que lo caracteriza se vieron en el mediocampista antioqueño.

Publicidad

En charla con el canal ‘TyC Sports’, el colombiano dio su balance sobre su corto, pero significativo partido: "Me sentí bien, muy contento. Todos saben por lo que pasé, pero vuelvo y repito que con los compañeros es más fácil y hoy se notó, estoy muy contento, les agradezco. Estoy muy motivado para lo que se viene”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Además, fue consultado sobre sus ansias de retornar a las canchas, y dijo “cualquiera tiene ganas de jugar y más cuando el equipo va ganando 2-0; se presentaba más espacio para hacerlo, por fortuna pude entrar y pude volver a jugar”.

“Bien. Con mis compañeros, la forma de jugar hace que uno se sienta uno más, y ellos se lo demuestran a uno”, fueron sus palabras de Quintero, como agradecimiento para los demás jugadores del plantel, que lo apoyaron en la recuperación.

Publicidad

Por ahora no tiene cabeza para la semifinal de vuelta, de Copa Libertadores, contra los ‘xeneizes’. “La idea es no parar de jugar, por eso nos preparamos para lo que se viene; primero pensamos en Arsenal (partido de Superliga Argentina). No pienso en Boca, todavía no”.