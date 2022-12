Juan Fernando Quintero: “La ilusión y las ganas por volver me hacen disfrutar mi momento actual”

El mediocampista colombiano se mostró muy feliz por los minutos que ha venido teniendo con River Plate y aseguró que no “pierde la cabeza” por ser titular en el equipo que dirige Marcelo Gallardo.

Juan Fernando Quintero está volviendo a “nacer” en el fútbol. Tras haber superado una dura lesión (rotura del ligamento de su rodilla izquierda), que lo marginó de las canchas durante casi ocho meses, el jugador de 26 años disfruta día a día de su regreso.

"Vengo de una lesión que no es fácil, me siento contento porque estoy 100% sano y con el pasar de los días me sentiré mejor. Voy a dar lo mejor si el equipo me necesita 20, 30 o 40 minutos", aseguró el mediocampista en charla con el canal argentino ‘TNT Sports’.

El futbolista antioqueño disfruta de su momento actual, no se desespera por recuperar la titularidad y agradece todas las demostraciones de cariño por parte de la hinchada de River Plate.

Su presente: "Desde el primer momento de la lesión nunca perdí la cabeza, siempre estuve tranquilo, entonces supe que era cuestión de tiempo, también tuve una lesión de tibia hace tiempo y pues estuve con el equipo, cerca de ellos, me hicieron sentir importante y no fue difícil superarla. Esa ilusión y esas ganas de volver fueron lo que me hacen disfrutar este momento actual en mi carrera”.

El regreso a la titular: "No me vuelve loco, aquí lo importantes es que gane River. Todos queremos jugar, pero acá lo importante es River y estamos haciendo parte de un grupo que ha logrado mucho, que se va a quedar en el corazón de nosotros. Todos estamos en las victorias y en las derrotas, entonces no hay que mirar feo. Todos tenemos que acobijarnos en eso que nos une y el día a día lo vivimos con intensidad​".

La actualidad de River: "El equipo lleva varios partidos jugando bien, entonces es difícil entrar de nuevo a la titular, pero lo que me toque hacer lo voy a hacer bien, yo estoy feliz porque el equipo está jugando bien y me siento identificado con ellos. Si me toca estar a fuera disfruto y si me toca adentro; también".

El cariño de la gente: "Es algo correspondido, de ida y vuelta, siempre en River me han recibido con cariño, las cosas me las he ganado con esfuerzo, me siento identificado con la hinchada. Vivo el día a día feliz. No sé qué deparara el futuro y lo importante es lo que estamos viviendo actualmente".

Su futuro: "He pasado por tantas cosas, que al final donde este esa es mi felicidad, ese es mi mensaje en el fútbol y en la vida. Al momento de que pase lo que tenga que pasar voy a hablarlo. Nosotros los futbolistas tenemos muchas expectativas y en el momento indicado se hablará, pero ahora pensamos en Flamengo y en la Copa Argentina".