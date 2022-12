Juan Fernando Quintero: “La prensa confundió mi vida personal, yo preferí hablar en el campo”

El mediocampista de River Plate, en charla con el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, habló sobre su reciente convocatoria a la Selección Colombia y el momento que vive en Argentina.

“Tuvimos tiempo para escoger la mejor oportunidad. Elegí River Plate y estoy muy contento acá”. Así lo señaló Juan Fernando Quintero, este jueves, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Publicidad

El mediocampista, que volvió a tener una experiencia en el fútbol internacional tras un año en Independiente Medellín, resaltó la importancia del momento por el que esta atravesando su carrera.

“He aprendido cosas nuevas, el futbol argentino es más rápido, intenso y táctico. Cualquier jugador no se puede adaptar. Gallardo me ha brindado muchas cosas: la mentalidad, entrar al campo con la convicción de ganar. Él te exige demasiado, todos los días busca que los jugadores crezcan más y más”, afirmó.

Lea acá: Jorge Perdomo tiene inconformes a algunos clubes de Dimayor y a varias ligas de Difútbol

Incluso, reconoció que cuando llegó, no estaba en su mejor forma física, pero que hoy en día ya está en plenitud.



Publicidad

“Desde que llegue a River me fue difícil porque había dejado de entrenar en Medellín desde noviembre. Los preparadores físicos me ayudaron a retomar el ritmo. Me faltaba el entrenamiento diario, estar en el terreno de juego”, afirmó.

Además, no se quiso esconder las críticas y los comentarios que sufrió a su llegada a Argentina. De esa forma, manifestó “en cuanto a la prensa, se confundió un poco conmigo cuando llegué por lo de mi vida personal, por mi amistad con Maluma, pero bueno, yo preferí hablar en el campo”.

Publicidad

Consultado por el tema del momento: Franco Armani, Quintero señaló: “la verdad no se nada de ese tema, sigo el día a día con River, y solo espero que sea lo mejor para él”.

Vea acá: Hora de hacer su pronóstico del Mundial de Rusia 2018, con el GolCaracol.com

Finalmente, se mostró ilusionado por su convocatoria con la Selección Colombia para los últimos partidos de preparación al Mundial, contra Francia y Australia, en donde incluso tuvo la oportunidad de marcar frente al combinado europeo.

“He tenido la oportunidad de hablar con Pékerman por teléfono, siempre está pendiente, la última vez que me llamó, me toco estar en la convocatoria con la Selección y bueno, muy contento e ilusionado por eso”, concluyó.

Publicidad

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

Publicidad