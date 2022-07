Juan Fernando Quintero, mal calificado tras la eliminación de River Plate: “Flojo ingreso”

River Plate no va más en la Copa Libertadores tras no poder superar a Vélez Sarsfield, que se impuso 1-0 en el marcador global de los octavos de final de este certamen internacional. Juan Fernando Quintero sumó minutos en el partido de vuelta en la noche de miércoles, pero no pudo brillar.

El volante antioqueño comenzó como suplente y al minuto 60 ingresó por Enzo Fernández, pero su entrada a la cancha del estadio Monumental no fue la mejor y poco pudo aportar en ataque.

Publicidad

De hecho, este jueves, horas después de la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores, se conocieron los puntajes que le dio la prensa a los jugadores y a Quintero Paniagua no le fue nada bien.

De entrada, el diario ‘Olé’ le dio un puntaje de 4/10 y fue bastante crítico con el aporte escaso de ‘Juanfer’ en la cancha, en los 30 minutos pasados que estuvo en el campo de juego.

“No logró filtrar ningún pase clave, mandó a la popular un zurdazo y provocó una contra con un mal pase. Flojo ingreso”, escribió el citado medio.

Publicidad

Por su lado, en ‘TyC Sports’ también mencionaron que Juan Fernando Quintero no pesó en el partido, y su ingreso no fue exitoso.

“Se ubicó en la derecha para buscar filtrar pases frente a una defensa de Vélez que defendía cada vez más cerrada. No fue solución”, afirmaron y de paso le dieron en calificación un 5/10.

Publicidad

Ahora, Quintero y sus compañeros en River Plate deberán 'pasar la página' y pensar en luchar en la liga del fútbol argentino, donde no tuvieron un buen arranque y actualmente están en el puesto 12, con apenas ocho puntos, en seis fecha disputadas.

A eso se le suma que el técnico Marcelo Gallardo deberá planificar un equipo titular ya que dos de sus estrellas disputaron su último partido con la 'banda cruzada', en la noche de miércoles contra Vélez Sarsfield: Julián Álvarez, quien irá al Manchester City, y Enzo Fernández, quien será refuerzo del Benfica.