Juan Fernando Quintero: "No juego al fútbol por obligación, desde niño tengo la pasión"

Juan Fernando Quintero está a la espera de finiquitar su traspaso al fútbol de China, mientras tanto, pasa las fiestas de fin de año en Colombia, donde se entrena a diario y visita a viejos amigos de la infancia.

Este martes, el mediocampista colombiano le ha concedido una entrevista a 'ESPN', en la que reveló detalles de lo que quiere tanto para su carrera futbolística como para su vida personal.

"Yo juego fútbol porque desde niño tengo una pasión. Yo nací sin nada y me voy a morir sin nada. La plata no es importante sino lo que llevas en tu corazón. Yo tengo una ética que aprendí en el barrio. Así me manejo. A nadie le he faltado el respeto. El que me ha faltado al respeto, bueno, cada cual tiene su forma de ser. Al final no olvidemos que el fútbol es un negocio. No es transparente", dijo de entrada.

También recordó los difíciles momentos que ha tenido que vivir desde su infancia y a las personas que ayuda ahora que tiene las maneras.

"Yo he perdido muchos seres queridos desde muy niño. Desde los 10 años, por medio del fútbol, mantengo a mi madre. No ha sido en vano, yo creo que he tenido una carrera muy bonita. Al final, somos seres humanos, mucha gente no sabe lo que pasa detrás de un partido, detrás de lo que sufrimos", agregó.

El exNacional describió un poco su estadía en el sur del continente, donde defendió la camiseta de River Plate hasta que decidió irse al fútbol asiático.

"Viví en Argentina todo el tiempo solo, no viví con mi esposa ni con mi hija. No quiero hacerme la víctima, pero son muchas cosas que perdí. Yo no quiero estar más lejos de mi familia (...) Somos seres humanos, llegas a la casa y lloras y eso la gente no lo entiende. La gente cree que somos robots y no somos de piedra, a unos nos afecta más que a otros y por eso uno toma sus decisiones", señaló.

Quintero Paniagua aclaró también que "yo no juego fútbol por obligación y hay muchos jugadores que juegan los 90 minutos para qué... hay otros que juegan 15 o 20 minutos y juegan por algo. Al final, los resultados son los que te avalan y los que no. Y eso es el fútbol, de que te sirve jugar 80 partidos si no haces un gol y corren 800 mil kilómetros y qué... Eso es subjetivo".