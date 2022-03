Juan Fernando Quintero: “No me siento al 100 por ciento, pero vamos mejorando”

Juan Fernando Quintero atendió a los medios, luego de la clasificación de River Plate a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, tras golear 5-0 a Deportivo Laferrere el miércoles en la noche, en la provincia de Salta.

El colombiano, quien marcó el tercer tanto del encuentro de penal, y asistió a Bruno Zuculini en la primera anotación, apuntó que poco a poco va encontrando su forma física.

“No ha sido fácil, llegué con una lesión, cada día me siento mejor, no me siento al 100 por ciento pero vamos mejorando. Estoy tranquilo y dentro del campo mucho más contento desde lo físico”, aseguró el antioqueño.

Además, el colombiano sabe que están apenas iniciando la temporada y con el paso de los juegos habrá mejoría: “Estamos comenzando y encontrándonos dentro del campo y de eso se trata, de seguir sumando y mejorando como equipo para lo que se viene”.

¿Cuándo vuelve a juga River Plate con Juan Fernando Quintero?

El elenco 'millonario' estará actuando nuevamente este domingo, cuando reciba en el estadio Monumental, a partir de las 5:15pm hora colombiana, a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Argentina.