Juan Fernando Quintero no piensa en ir al fútbol de Catar: el nivel de la liga no lo convence

Juan Fernando Quintero, sin duda es uno de los futbolistas destacados y de más alto nivel en ‘la banda cruzada’, por eso las ofertas por él no se hacen esperar. Hay una posibilidad de ir a Catar, pero el nivel de allí no lo convence.

Por esa opción, la página web de ‘TyC Sports’ informó que ir al fútbol árabe no le interesa al futbolista antioqueño.

“Un intermediario ya se contactó con el colombiano, que recibiría un contrato imposible de igualar desde lo económico. Sin embargo, la competitividad de la liga qatarí no convence a Juanfer, quien tiene la intención de retornar a Europa o, en todo caso, quedarse en el Millonario, lo que le permitiría estar mucho más cerca de la Selección”, es una de las observaciones del medio argentino.

La situación económica del club de Núñez no es la mejor. Y ante las propuestas recibidas están analizando con lupa cualquier ingreso que tengan. No obstante, con el ‘cafetero’ la situación es bien particular.

“La última renovación de Quintero se había concretado con una cláusula de rescisión superior a los 25 millones de dólares. Era, antes que nada, un “seguro” para evitar que se fuera. Pero está claro que River está dispuesto a negociar por mucho menos dinero: el piso sería de 10 millones”, fue lo dicho desde Argentina.

Por ahora, Juan Fernando Quintero se encuentra en Medellín pasando su cuarentena. En redes sociales se evidencia que está haciendo otros ejercicios, diferentes al fútbol, pero siempre manteniéndose en forma.