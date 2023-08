"Juan Fernando Quintero no tiene ningún problema cardíaco": expresó médico deportólogo

El jueves pasado en Avellaneda se llevaron una sorpresa con Juan Fernando Quintero, cuando en los exámenes médicos correspondientes previo a la firma del contrato, el habilidoso mediocampista antioqueño presentó una arritmia.

Si bien, desde territorio argentino no se alarmaron con lo sucedido, ya que es un tema que ya se había presentado con River Plate, al igual que con Junior de Barranquilla, la cuestión no dejó de inquietar.

En el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', hablaron con Javier Fernández, médico deportólogo, quien hasta hace unas semanas estuvo encargado del departamento médico del Junior de Barranquilla.

De este modo, el galeno tiene pleno conocimiento del panorama de salud de Juan Fernando Quintero, ya que fue, quien estuvo a cargo de la realización de los exámenes a 'Juanfer' previo a su vinculación con el conjunto 'tiburón'.

Así las cosas, de entrada, Fernández dio mayores detalles sobre el caso del volante de 30 años, "pasó en River, pasó en Junior y ahora estamos haciendo las pruebas cardiacas, que es una prueba de esfuerzo 'superintensa', aparecieron las arritmias, el cardiólogo se sorprendió, y 'Juanfer' dijo, 'no eso ya me pasó en River, llamemos a los médicos de River', nos enviaron los exámenes que le habían hecho a 'Juanfer' posteriores al hallazgo de la arritmia, son normales. El cardiólogo en Medellín hizo exactamente lo mismo, con otros protocolos y desapareció la duda".

Y agregó con respecto al momento en el que 'Quinterito' sufre de este síntoma cardíaco, "'Juanfer' tiene esa expresión en su corazón cuando hace un máximo esfuerzo, pero con pruebas complementarias desapareció la duda, y obviamente por eso lo vinculo el Junior".

Además, aseguró que esto será algo reiterativo en la carrera de Juan Fernando Quintero, "a él le va a seguir pasando, le pasó en River, le pasó en Junior, y seguro le está pasando ahora en Racing, pero no va a tener ningún problema. Realmente 'Juanfer' no tiene ningún problema cardíaco que pueda verificarse con los exámenes o las pruebas que se hacen habitualmente".

No obstante, reveló que no es algo que deba ser de consideración, "no hay que hacerle seguimiento a ese hallazgo porque las pruebas complementarias le quitan todo valor a la prueba anterior, que se estaba haciendo".

Y concluyó con respecto al momento en el que el exJunior de Barranquilla presenta esta anomalía, "después de las pruebas de alto esfuerzo, que fue muy buena la de 'Juanfer', tiene los 2-3 minutos de recuperación y es ahí donde apareció, es más inmediatamente después del alto esfuerzo".