Juan Fernando Quintero no va a jugar en China en este 2020: así lo informan desde Argentina

"No va a jugar en China. No en 2020. Tampoco en la Argentina: su decisión fue irse. Se lo dijo a Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, antes de despedirse". Así encabezó este jueves el diario 'Olé' una información en la que el protagonista es Juan Fernando Quintero, quien no ha podido finalizar su fichaje por parte del Shenzhen chino.

Las últimas pistas de Quintero Paniagua se tuvieron vía redes sociales, en donde la noche del miércoles apareció en publicaciones de amigos suyos en Bogotá realizando una sesión de entrenamiento y después reunido con Santiago Montoya y Luciano Ospina, jugadores de Millonarios.

De resto, no hay nada oficial del entorno del futbolista antioqueño, ni del club chino; solamente trascendidos publicados especialmente en medios argentinos.

"En River siguen expectantes. Aguardan a que Quintero pueda al menos viajar a China y completar los estudios médicos antes de firmar su nuevo vínculo contractual, aun cuando ya esté descartado para la competencia de este año", agregó 'Olé' hace pocos minutos.

A renglón seguido se indicó que "Shenzhen cuenta con sus cupos de extranjeros cubiertos con el surcoreano Song Ju-Hun, el refuerzo iraní Morteza Pouraliganji, el noruego Ole Selnaes, el colombiano Harold Preciado y el nigeriano John Mary".

De esa manera, hay más dudas que certezas en cuanto al futuro deportivo de Juan Fernando Quintero, uno de los jugadores importantes de Colombia y con un talento comprobado.

