Juan Fernando Quintero, para siempre: la historia del hincha de River Plate que se tatuó su imagen

Matías Terrazas es el seguidor del cuadro de la ‘banda cruzada’ que dejó marcado en su piel al jugador colombiano y en charla con GolCaracol.com contó el porqué del tatuaje, y cómo le hicieron llegar el mensaje de agradecimiento de ‘Juanfer’.

Definitivamente Juan Fernando Quintero marcó, para muchos, uno de los momentos más importantes en la historia actual de River Plate, con aquel gol en la final frente a Boca Juniors, en nada más y nada menos que el estadio Santiago Bernabéu, ante los ojos de todo el mundo.

Juan Fernando Quintero le cumplió el sueño a hincha de River Plate que se tatuó en su honor

Y es que ‘Juanfer’ recibe miles de mensajes a diario, pero este miércoles se conoció la historia de un hincha argentino, Matías Terrazas, quien decidió tatuarse al crack antioqueño.

En charla con GolCaracol.com, el argentino habló de su iniciativa de llevar para siempre a Quintero y del saludo que le mandó el futbolista antioqueño.

¿Qué lo motivó a hacerse el tatuaje?

“Lo mío viene más que nada por el lado del fanatismo, porque pude estar el día del partido. Ese día en el 1-1 yo estaba bajoneado, y cuando ‘Juanfer’ metió el segundo dije que después me lo iba a tatuar, me iba a hacer algo de él, lo había prometido. Lo hice tarde pero me lo pude hacer. Para mí, desde que yo vivo, es el gol más importante de la historia”.

¿Se imaginó que a ‘Juanfer’ lo iba a ver?

“No, si te mostrara la primera historia que subí a Instagram de hecho ni lo etiqueté, ni lo mencioné, a él le deben llegar miles de mensajes, lo hice porque me lo había prometido, pero no sé como se viralizó, le llegó, le gustó, no me lo hubiese imaginado nunca”.

¿Cómo le hicieron llegar el video del saludo de Juan Fernando Quintero?

“Me sorprendió mucho, me contactaron por un representante de él, tengo un amigo que es cercano al agente y me había dicho que Quintero me iba a enviar un mensaje, pero uno a veces no se ilusiona con eso, por si no pasa nada. Y estaba comiendo y me llegó el mensaje y fue una locura no lo podía creer”.

¿Qué significa Quintero para usted?

“Es un gran jugador, es como un ídolo, no solo por lo que pasó, porque siempre me ha gustado su juego, su pegada, tiene una técnica increíble, es un distinto, de los que no hay. Siento un fanatismo por él”.

Muchos se tatúan la acción del gol, pero usted no, ¿por qué?

“Al pasar mucho tiempo y al buscar qué me iba a hacer, vi muchos tatuajes de la pegada de él en el gol, y cuando vi esta foto en el tiro de esquina en el Bernabéu y lo quise hacer así”.

¿Conoce algún otro jugador colombiano con pasado en River Plate?

“Yo soy barbero, y el año pasado cuando Junior jugó contra Boca Juniors, me llamaron para cortarle el pelo a Teófilo Gutiérrez. Tenía un recuerdo por él de su paso por River Plate, fui al hotel, me saqué otra foto y llegué luego a cortarle el pelo, una locura”.

