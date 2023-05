Juan Fernando Quintero, presente en el homenaje a Marcelo Gallardo: “Una persona importante para mí”

Juan Fernando Quintero está marcado por lo que hizo en dos etapas en River Plate. En su paso por el equipo ‘millonario’ marcó un gol importante en la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors, algo que lo recuerdan siempre los hinchas de la ‘banda cruzada’.

Pero más allá de eso, el volante antioqueño también contó con tener un ‘maestro’ como el técnico Marcelo Gallardo, quien también hizo historia en el club argentino, por lo que este sábado le hicieron un homenaje al ‘Muñeco’, evento al que asistió el colombiano.

“Muchos sentimientos y emociones encontradas pero acá estamos de nuevo. Yo creo que siempre me quedaré en los corazones de todo el mundo, River hace parte de mi vida, muchas emociones, el corazón lo tengo agitado y sobre todo para este reconocimiento para una persona que ha sido muy importante para mí, afuera y adentro del campo. Lo mínimo es darle ese acompañamiento”, afirmó de entrada Quintero Paniagua para ‘ESPN’.

Seguido a eso, ‘Juanfer’ destacó lo que más recuerda y valora de Marcelo Gallardo, su técnico por muchos años en el cuadro ‘millonario’.

“Es extraño porque hasta nacimos el mismo día, unas almas se conectan, cosas que pasan en la vida. Agradecido por volver a ver a mis hermanos. Marce, agradecerte por la invitación y la verdad que muy contento por haber hecho historia en un club con tantas figuras que han pasado. Somos privilegiados, siempre hablo del colectivo”, mencionó.

Acá más declaraciones de Juan Fernando Quintero en el homenaje de Marcelo Gallardo:

*Un recuerdo de la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors

“Ahí uno no tiene noción de las cosas, pero el día anterior con Marcelo y Rodrigo Mora hicimos como cinco o seis pateos de como fue el gol en el Bernabéu, algo que tengo en la memoria es que cuando entro a la cancha, Pablo Pérez me habla un poquito y me despierta ese espíritu competitivo y lo otro fluyo en el campo. No me hizo enojar, cuando compite por ahí hay cosas que le dan gasolina a uno en el campo. Después me dijo que no me volvía a decir nada, fue un aliciente y lo recuerdo”.

*Nunca hubo dudas que ganarían

“Uno siempre juega para ganar, pero la confianza que nos teníamos, por como habíamos entrado en el segundo tiempo, por fortuna en el caso mío cuando entro le dimos vuelta”.

*¿Cómo es Gallardo como técnico?

“Dentro de la cancha todos saben que es muy exigente, a veces lo querían matar pero es la exigencia que nos daba a diario y sacaba lo mejor, ese espíritu competitivo, la historia habla por si sola”.

*¿Cómo es Gallardo como persona?

“Afuera es muy tranquilo, con su carácter, pero como entrenador a veces quisieras irte a los puños, pero agradecido por eso y estamos celebrando algo muy importante por ese carácter”.