Juan Fernando Quintero publicó un mensaje alentador, en medio de su presente con River Plate

Juan Fernando Quintero no está pasando por un buen momento en River Plate, ya que el volante colombiano ha sufrido lesiones y no ha marcado la diferencia dentro del terreno de juego como sí lo hizo en su primera etapa con el equipo de Nuñez. Por lo tanto, Gallardo no considera al jugador ´tricolor´ como una opción principal y ha estado condenado a ser suplente.

El alentador mensaje que publicó Quintero en sus redes sociales

A pesar de la difícil situación que atraviesa, ‘Juanfer’ publicó un mensaje alentador en su cuenta personal de Instagram. El mediocampista colombiano mostró optimismo e ilusión de ganarse un puesto en el once titular de Gallardo: "No es tu motivación, si no, tu disciplina la que te llevará a lo más alto", divulgó el nacido en Medellín.

El incierto futuro de Quintero en River

‘Juanfer’ Quintero regresó a River Plate en febrero del presente año, luego de su paso por el fútbol chino. El antioqueño firmó por un año con el conjunto argentino, sin embargo, su rendimiento no ha sido el esperado a comparación de su primera etapa como riverplatense. Cabe recordar que Quintero se coronó campeón de un título en Argentina y dos títulos internacionales (Copa Libertadores 2018 - Recopa Sudamericana 2019).

Juan Fernando Quintero firmó contrato con el equipo argentino hasta el 31 de diciembre del 2022, si la entidad riverplatense quiere retener al jugador deberá hacer uso de la opción de compra que caduca el 30 de noviembre: 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase y 4 millones de dólares por la totalidad de la ficha, según el medio argentino TYC Sports.

La realidad hoy en día es que el estratega de River, Marcelo Gallardo, prefiere contar con los mediocampistas Santiago Simón, Esequiel Barco, Nicolás De la Cruz y Agustín Palavecino, antes que con el jugador de Selección Colombia. Dicha situación le ha generado dudas a la dirigencia del club respecto a la ejecución de la opción de compra.