Juan Fernando Quintero: "Recuerdo mucho cuando Inglaterra nos eliminó del Mundial"

El volante colombiano, que actualmente milita en River Plate , Juan Fernando Quintero , recordó uno de los momentos más icónicos en su carrera profesional, cuando marcó el gol de la victoria en el tiempo extra, por la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabeú, frente a su 'clásico' rival, Boca Juniors.

En una entrevista concedida a 'Caja Negra' de 'Filo News', el colombiano dio detalles de la postderrota en el Mundial de Rusia 2018 con Colombia y la histórica final del 9 de diciembre del mismo año.

¿Cómo se recuperó del golpe anímico que fue la eliminación del Mundial 2018?

“Yo me acuerdo mucho que cuando me eliminan del Mundial con Inglaterra, Marcelo al otro día me dice: ‘Necesito que te prepares porque vamos a ganar la Libertadores. Y hoy decir, el tipo ya sabía que la iba a ganar. Pero era esa confianza y esa unión que teníamos todos a la hora de conectarnos con el equipo, que sabíamos que íbamos a ser importantes en la Copa”

¿Qué pasaba por su mente con la final de Libertadores, contra Boca Juniors, en el Santiago Bernabéu?

“Boca Juniors hizo sus méritos para llegar hasta la final, igual que nosotros, entonces fuimos justos finalistas.”

"Nadie se esperaba lo de los incidentes que hubo acá en Argentina, pero siendo la final en Madrid, me hizo sentir más motivado, porque al ver una final de esta magnitud, que el mundo entero la viviera porque a la hora que fue se podía ver en cualquier parte del mundo, entonces sería mejor vista, con más importancia en el mundo del fútbol y bueno, estábamos ahí para representar a River para vivir esa experiencia bonita, teníamos que aprovecharla”.

¿Cómo llegó físicamente a la final?

“Días antes se me cargó el soleo, es un músculo que normalmente cuando se te carga no puedes ni caminar ni correr. Yo llegué a esa final con lo justo, los días anteriores el equipo trabajó y yo solamente entre en el control y pateó, el día antes lo hicimos con Marcelo Gallardo con Rodrigo Mora y justamente eso me pasa eso en la final, tú dices ‘wow’, ‘okay’, creo que era el elegido para ese momento y la vida me la me puso ahí. En el partido repliqué la misma jugada del entreno, donde me salieron dos o tres goles”.

“De todas maneras, yo también hice mis méritos en todo el año en prepararme porque no creo que sea todo coincidencia o casualidad es algo que causas tú desde que tienes algo en tu mente trabajas para eso se me dio la oportunidad y bueno qué más puedo decir, soy un privilegio”.

¿Cómo se vivió la previa al encuentro?

“La verdad que lo único que pasó por mi cabeza era disfrutar que era privilegiado de poder jugar de poder jugar ese partido no sabía qué iba a pasar, pero era un privilegiado y obviamente solo pensé en disfrutarlo porque de dónde vengo a dónde estaba que lo único que tenía que hacer era disfrutar y así fue, lo llevé con mayor naturalidad y creo que somos justos merecedores del triunfo”.

“Había angustia; yo sabía que iba a llegar porque yo tenía esa mentalidad de que de que iba a estar. ¿Cuándo?, no sabía, pero bueno, quién se pierde una final de Copa Libertadores y el entrenador también seguramente vio eso, me cuidó, llegué al partido con lo justo”.

¿Cómo fue la jugada del gol?

“Yo recuerdo mucho que cuando me viene un balón de Enzo Pérez, yo veo a alguien que está acá, de hecho me da el balón y como que viene hacia mí desde acá atrás. No sé si es por la retentiva, pero toco un balón rápido a Julián Álvarez y lo primero que hago es salirme de la marca, cuando me salgo de la marca ya viene una persona conmigo al lado y me quedo, hago como un amague de que voy y me quedo, ahí yo mismo estoy creando mi espacio porque con Camilo me entendía muy bien, él entra en ese juego para darme esa conexión y cuando yo me freno, yo digo, si me la das, lo único que tengo que hacer es controlar y patear porque tengo cuatro o cinco jugadores alrededor, que son milésimas de segundos que si controlo más largo no me da, entonces yo me freno, me la da Camilo, controlo y a lo que controlo saco el remate y así fue el gol”.