Juan Fernando Quintero: "River Plate es mi lugar en el mundo, saben que amo el equipo"

Este domingo se define el campeón de la Liga de Argentina, por un lado, está Boca Juniors que depende de sí mismo para conseguir el título, y por el otro Racing que tendrá que ganar y esperar un tropiezo del conjunto 'xeneize'. Entre uno de los equipos que será juez en esta definición está River Plate, que se medirá contra la 'academia' en el 'Cilindro', sin Juan Fernando Quintero , quien está suspendido por tres fechas.

Antes de estos partidos definitivos, el mediocampista antioqueño pasó por los micrófonos de 'ESPN' y habló sobre su presente y sobre el conjunto 'millonario'. "Son muchas emociones y esa era una de ellas, después de todo lo que hemos vivido y no solo en el terreno de juego, sino afuera, y eso creo yo que es más importante, llegan muchos sentimientos, muchas cosas a la cabeza. Marcelo Gallardo para mí ha sido una persona muy importante en lo que ha sido mi carrera", se refirió con respecto al último partido que dirigirá el timonel argentino, luego de esa época dorada.

Publicidad

Asimismo, se refirió sobre las dudas que trascienden sobre si River Plate se dejará ganar para hacerle daño a su rival de patio, Boca Juniors. "El que piense así no puede estar en el fútbol, con respecto a las personas nunca lo he visto, nunca he despertado sospechas. Creo que independientemente de todo River siempre tiene que salir a ganar, ahora es parte del fútbol, cualquier cosa puede pasar. Creo que es de mentalidad chica el que piense eso".

En otra intervención habló sobre su futuro y dijo que "estamos esperando terminar y a raíz de eso hablaré con las personas con las que tenga que hacerlo, los dirigentes ya saben que yo amo y quiero mucho a River Plate, creo que es mi lugar en el mundo. Lo encontré en el fútbol y la prioridad es River, vamos a ver qué pasa. En mi cabeza está seguir".

Por último, aclaró la polémica situación con el árbitro en el partido frente a Rosario Central, que le costó la expulsión y una sanción de tres partidos. "Fue un momento muy particular, la verdad que no soy de reaccionar así. Obviamente, pido disculpas por el acto, respeto mucho a los árbitros, siempre ha sido así, son la ley dentro del campo y creo que ellos también deberían dar un poco más de ejemplo en la situación que pasó. En esa acción no fui solo yo, yo tuve una reacción después de, y obviamente con el árbitro estaba todo bien, solo que simplemente hubo muchas emociones en el partido. Así que aprovecho para darle disculpas, y de igual forma no se van a repetir, sabemos que son situaciones que pasan en el campo y hay que aprender de eso".