Juan Fernando Quintero se alista para su regreso con River Plate: entrenó a alto ritmo

El volante colombiano de River Plate, Juan Fernando Quintero, no juega un partido oficial desde el 19 de abril, por un desgarro en el isquiotibial izquierdo. El jugador intentó regresar a las canchas el 17 de mayo, cuando el cuadro 'millonario' enfrentó a Colo Colo por la Copa Libertadores, pero recayó en su lesión.

Según el diario 'Olé', "el colombiano se entrenó con mucha intensidad en el Monumental este domingo y espera recibir el alta de la lesión en las próximas horas para, al menos, estar a disposición del entrenador desde lo físico, más allá de que necesita algunas prácticas de fútbol para recuperar ritmo de juego antes del retorno".

Publicidad

"Marcelo Gallardo no quiere apurar el regreso del colombiano porque una nueva recaída pondría en riesgo la presencia del zurdo en la serie de octavos de la Copa Libertadores, el 29 de junio y 6 de julio contra Vélez", también añadió el medio argentino.

"No está al 100% y de acá a dos días no creo que pueda estar. Con una semana de trabajo quizá pueda estar el domingo", afirmó el entrenador de River Plate, concluyendo que Quintero no estará en el encuentro de la fecha tres de la Liga argentina, frente a Colón, pero podría reaparecer contra Unión, en la siguiente jornada.

¿A quién enfrenta River Plate en los octavos de final de la Copa Libertadores?

Los orientados por Marcelo 'El Muñeco' Gallardo jugarán contra Vélez Sarfield, en duelo de equipos argentinos y asegurando un representante de este país en cuartos de final.

¿Cuál fue el último equipo de Juan Fernando Quintero?

Antes de u segundo paso por el club de Buenos Aires, el mediocampista se encontraba en el Shenzhen de la primera división del fútbol chino, equipo con el que rescindió contrato por incumplimiento en los pagos de su sueldo.