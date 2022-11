Juan Fernando Quintero no sabe si seguirá en River Plate, pero afirmó que es su "prioridad"

Este miércoles, el colombiano Juan Fernando Quintero habló sobre su continuidad en River Plate , en una entrevista en Espn F90. A pesar que no tiene muy claro su futuro, el exjugador de Porto expresó que su deseo es seguir vistiendo la camiseta de la 'banda cruzada'.

El futbolista, de 29 años, quien ya suma cuatro temporadas en el club 'millonario', fue uno de los emblemas de Marcelo Gallardo durante su estadía como director técnico. Con la marcha del 'Muñeco', en Argentina están a la espera de lo que suceda con 'Juanfer'.

A continuación las declaraciones de Juan Fernando Quintero:

*Sobre su continuidad en River Plate

"Hoy no sé si voy a seguir en River Plate, pero como lo dije hace poco, mi prioridad es River, tengo contrato hasta el 31 de diciembre, pero vamos a ver qué pasa, tampoco nos debemos desesperar, queremos finalizar bien. Que los directivos decidan a qué entrenador escogerán. No hemos hablado mucho del tema, tampoco hay afán".

*Sentimiento por River Plate

"Tengo que agradecerles mucho porque siempre me siento querido y respetado, y eso se refleja en la calle, donde voy, yo también los quiero mucho. River es el lugar mío en el fútbol y que sigan apoyando como siempre lo han hecho, independientemente de la situación, ellos siempre están".

*Sobre la partida de Marcelo Gallardo

"Se cierra un ciclo importante del club, pero es una persona que te marca, personalmente me marcó, estaré agradecido y nos lleva ese tipo de cosas que pierdes algo, pero que eso te sirvió. Tengo mucha emoción, muchas cosas encontradas, llevo haciendo un duelo varios días. Hoy no lo asimilamos porque seguimos entrenando, pero cuando no esté lo vamos a sentir más. Me tocó expresar lo que sentían los hinchas. Para mí si hoy tengo que escoger el mejor entrenador, él. Me pegó duro la despedida de Gallardo".

*Su importancia en River Plate

"Hoy en día lo estoy empezando a asimilar, soy muy frío, no me dejo llevar de las situaciones buenas y malas, trato de llevar mi vida común y corriente pero hoy en día veo que está muy arriba, es una página que nunca voy a olvidar y sabemos lo que es la historia. No me di cuenta lo que había hecho, mi mentalidad fue entrar al campo y disfrutarlo, lo llevé natural, cuando ganamos igual, me encerré en una habitación, me quedé en el hotel con mis amigos, no me dejo llevar de los elogios, ni de las críticas".