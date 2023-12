¿Juan Fernando Quintero se marcha de Racing?: la respuesta fue cargada de respeto

Juan Fernando Quintero, en los últimos días, se ha convertido en una las piezas claves para el planteamiento táctico de Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, en Racing. Pues el colombiano no solo ha maravillado en la cancha con su talento, sino que con sus actuaciones ayudó al conjunto de Avellaneda para seguir su sueño de estar en las instancias finales de la actual temporada de la Copa de la Liga Profesional; aunque ese deseo ya se haya esfumado.

Y es que pese a que gracias con el gol de Juan Fernando Quintero, en el último minuto, en el duelo del fin de semana por los 'cuartos' contra Rosario Central, la 'academia' pudo emparejar el compromiso e ir posteriormente al punto penalti, pero esto no fue suficiente para que los dirigidos por Videla y Grazzini se quedaran con el cupo a la siguiente instancia.

Razón por la cual, la tristeza en el conjunto de Avellaneda fuera superlativa, luego del buen rendimiento que tuvieron durante la temporada. No obstante, una vez terminada su participación en la competencia, empezaron a llegar inquietudes sobre el futuro de algunos de sus más importantes jugadores, como, por ejemplo: Juan Fernando Quintero.

El colombiano, una vez culminado el partido contra los 'canallas', habló de su presente en la 'academia' y desmintió las versiones que aseguran que está inconforme en el equipo de Avellaneda. "Yo estoy en Racing. Es lo que más me importa y quiero defender a este equipo. Siempre se especula. Hay cosas que yo no controlo. Sería una falta de respeto decir hoy que me voy porque me siento triste", fueron las declaraciones recogidas por el medio 'TyC'.

Juan Fernando Quintero, volante colombiano que milita en Racing de Argentina. @RacingClub

Publicidad

De igual manera, el 'cafetero' confesó que está a gusto con el actual estratega y comentó que le parece correcto que siga al mando de la plantilla. "Personalmente me gustaría que continúe Grazzini (Sebastián). Quiero agradecerle por el trabajo que hizo y las ganas que le puso desde el día que asumió porque no cualquiera lo hace", dijo el futbolista.

¿Qué se viene para Racing?

Una vez terminado el partido contra Rosario Central, en el cual el colombiano Roger Martínez también dijo presente con un tanto a favor de Racing , la 'academia' ya se enfoca en lo que será la siguiente temporada y cuáles podrían ser los posibles refuerzos y bajas de cara a lo que será su participación en competencias internacionales, ya que el conjunto de Sebastián Grazzini aseguró un lugar en la Copa Sudamericana de 2024. Hecho por el cual, ya deja en el pasado la derrota en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.