Juan Fernando Quintero suma otro pretendiente a la lista: desde México están en busca del colombiano

Frente al futuro incierto de Juan Fernando Quintero en Argentina, los rumores sobre su posible destino se han abierto en los últimos días; esta vez, apareció otro equipo interesado en llevar a tierras mexicanas al 10 colombiano.

En una entrevista para F90 de ESPN, el mediocampista de River Plate se había manifestado días atrás sobre su presente y futuro profesional, dejando clara su posición, referente a todo lo que se dice sobre él: “Hoy no sé, pero como dije hace poco, Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y veremos qué pasa. No hay que apresurarse. Habrá que esperar qué deciden los directivos con respecto al entrenador. Yo expresé lo que yo sentía. Siempre tengo al ‘millonario’ como prioridad, ya lo otro miraremos qué pasa. Vivo el diario, no soy de pasar en el futuro ni en lo que pasó, disfruto en los entrenos con mis compañeros, hay que vivir el fútbol plenamente y feliz, somos privilegiados”.

Sin embargo, en la jornada de este martes se dio a conocer una información, por medio de ‘TyC Sports’ de Argentina, que un equipo; no aseguraron explícitamente cuál; estaría en busca de Quintero para llevarlo a territorio mexicano.

Cabe resaltar que la liga del país ‘manito’, es una de las mejores pagas y a lo largo de los años ha contado con diferentes figuras colombianas en los equipos más grandes y tradicionales del territorio, por lo que no sería una sorpresa que se intente llevar a ‘Juanfer’ a la Liga MX.

¿Qué tendría que hacer River Plate para mantener a Juan Quintero?

Según ‘TyC Sports’, para que River Plate mantenga al jugador colombiano en sus filas, tendría que desembolsar 2 millones de dólares por el 50% del pase del volante creativo y 4 millones por toda su ficha. El plazo para este pago sería el 30 de noviembre, pero también habría que acordar las condiciones de su contrato, ya que su salario es uno de los más altos de la plantilla.

Esta, la situación actual del volante con el club ‘millonario’, a dos partidos amistosos de cerrar la vinculación deportiva entre el jugador y la institución, que legalmente separan caminos a final de 2022.

También es importante aclarar que El Shenzhen, de China, es dueño de los derechos deportivos de Quintero, que volvió a arribar a Argentina por medio de un préstamo.

¿Cuándo y contra quién se jugarán los dos amistosos?

River Plate se enfrentará a Colo Colo de Chile el próximo miércoles a las 6:30 p.m. (hora colombiana), así como también lo hará frente a Real Betis de España el próximo 12 de diciembre, que será la despedida definitiva de Marcelo Gallardo.