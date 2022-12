Juan Fernando Quintero: "Viví cosas difíciles, me sentí muy mal, pero tengo revancha"

En Argentina no paran de gastarle tinta a las buenas actuaciones del volante colombiano con River Plate, tanto en la Superliga como en la Copa Libertadores. El talentoso jugador vive un dulce momento.

Juan Fernando Quintero es el jugador de moda en las filas del River Plate y también comienza a tener resonancia a nivel suramericano. Tanto en la Superliga Argentina, como en la Copa Libertadores sus buenas actuaciones han sido ponderadas.

Su zurda mágica, su calidad, su clase y más de su forma de jugar al fútbol también ocupan espacios en los comentarios de prensa, en las transmisiones radiales y en los espacios televisivos.

Incluso, ya hasta tiene un nuevo remoquete: 'Kingtero'.

Después de los buenos 63 minutos, en el triunfo de River por la mínima diferencia sobre Santa Fe, en El Campín, nuevamente Juan Fernando fue centro de alabanzas.

“Venir a jugar a la Argentina fue una revancha personal, tenía que demostrarme a mí mismo que estaba para cosas importantes, eso me motivó para aceptar la propuesta de River. Estoy contento acá", le dijo Quintero al diario 'Clarín'.

Las palabras del número '8' de River siguieron y confesó "pasé un tiempo en el que viví cosas difíciles, me sentí muy mal. Pero esa experiencia me fortaleció y el fútbol me está dando otra oportunidad, la de sentirme útil. Nadie tiene la culpa, al final es uno el que influye. Pero no quiero hablar de lo que quedó atrás".

El colombiano también recordó los momentos en los que llegó a Buenos Aires para sumarse a la disciplina 'millonario' y desde diferentes frente cuestionaron su forma y estado físico.

Por eso indicó que "lo que pasó es que desde noviembre que no tenía competencia y era normal que uno estuviera más pesado. Pero tampoco fueron tantos kilos los que tenía de más, como dijo la gente. En definitiva, a los 20 días ya estaba jugando".

