Juan Fernando Quintero y la decisión que FIFA habría tomado en el caso con el Shenzen de China

Juan Fernando Quintero no la ha pasado bien en el último tiempo, el volante se encuentra lesionado y es baja en el Junior de Barranquilla. Sin embargo, desde la FIFA habría sido notificado de una resolución a su favor en medio del pleito con el Shenzen de China.

El volante colombiano tuvo los mejores momentos de su carrera en River Plate, con mucho talento se ganó el corazón de los 'millonarios', no obstante, cuando militaba en dicho club también se ganó un dolor de cabeza que hasta ahora parece llegar a su fin.

En el 2021 y luego de tres temporadas en el conjunto de la banda cruzada, el mediocampista fue traspasado al Shenzen de la liga china. Si bien marcó la diferencia, solo jugó 21 partidos, registrando un gol y siete asistencias. Al año siguiente, volvió al 'millonario', pero no en buenos términos con los asiáticos, quienes acusaron a los argentinos de provocar la ruptura del contrato.

Ahora bien, fue tal el mal ambiente en el que salió Quintero del país asiático, que el Shenzen no le pagó una suma de dinero importante aludiendo a un incumplimiento en los términos contractuales del jugador con el equipo.

El colombiano regresó a River Plate, club en el que nuevamente mostró sus condiciones dentro del terreno de juego. En esa nueva aventura, el volante aprovechó para denunciar la deuda de los chinos y este miércoles se dieron a conocer nuevos detalles al respecto.

El periodista argentino Cesar Luis Merlo reveló que la misma FIFA le habría comunicado al Shenzen que debía pagarle el dinero que exigía el mediocampista.

"FIFA absolvió a Juanfer Quintero y condenó al Shenzen a que le pague al colombiano €670.000 del vínculo que tenía. Con esta sentencia, River también sale indemne ya que los habían acusado al club de instigar a la ruptura de contrato", fue la información que dijo el citado comunicador.

🚨[EXCLUSIVO] FIFA absolvió a Juanfer Quintero y condenó al Shenzen a que le pague al colombiano €670.000 del vínculo que tenía.

Esto cae como un bálsamo para Quintero, quien no la pasa bien, pues no pudo jugar los preparatorios de la Selección Colombia contra Corea del Sur y Japón por una lesión. Esto valió para ser muy criticado, ya que viajó con la 'tricolor', pero no sumó minutos.

Los platos rotos también los pago el Junior de Barranquilla, club en el que milita Quintero, pues los 'tiburones' no marchan bien en la liga del fútbol colombiano. De hecho solo hasta este lunes los 'curramberos' sumaron su segunda victoria en 11 partidos disputados en el rentado local.