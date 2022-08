Juan Fernando Quintero y Miguel Borja, sus calificaciones tras triunfo de River Plate en Argentina

River Plate goleó 4-1 de forma contundente el día sábado a Newell’s Old Boys, en duelo de la jornada número trece del fútbol de Argentina. En dicho encuentro disputado en el estadio Monumental de Núñez, hubo dos colombianos colombianos en el terreno de juego: Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja .

Quintero, fue inicialista en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, mientras que el delantero nacido en Tierralta, Córdoba, tuvo entrada en el cuadro de la 'banda cruzada' en el complemento

.

Publicidad

Luego del compromiso en el mítico escenario argentino, en los medios de aquella nación hicieron como en cada jornada un análisis de las actuaciones de los futbolistas del 'millonarios', y entre estos también fueron calificados los deportistas colombianos.

En cuanto a Juan Fernando, el diario 'Olé' se encargo de darle una puntación de seis puntos y así describió su presentación con la camiseta de River Plate, en los 67 minutos que estuvo en cancha luego de ser sustituido y que su lugar ingresara el argentino, San Simón.

"Lucidez y pases filtrados marca registrada del 'Mago'. Beltrán no llegó a empujar su asistencia. Valiosa performance en posición central pese pérdidas peligrosas", esas fueron las palabras que utilizó Olé' para con la presentación del volante antioqueño.

Publicidad

De otro lado, Miguel Borja entró en cancha a los 66 minutos de juego por sus compañero Lucas Beltrán, de buena presentación en el equipo de Gallardo. Al delantero cordobés no le fue tan bien como se esperaba, ya que no tuvo opciones claras de gol de cara a la portería de Newell’s Old Boys.

"Entró a los 21' del segundo tiempo. Presencia en el área, pero sin ser influyente. Espeso", así describieron la actuación del exfutbolista del Junior de Barranquilla, al que lo calificaron son cinco puntos.