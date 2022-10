Juan Fernando Quintero y su emotivo mensaje para Marcelo Gallardo: "Te amo viejo"

El talentoso volante colombiano Juan Fernando Quintero , ha vivido una historia especial con su técnico en River Plate , Marcelo Daniel Gallardo . Desde su primer encuentro, en el año 2017, cuando el colombiano vistiendo la camiseta del Independiente Medellín, deslumbró al 'muñeco' en una fase de grupos de la Libertadores, pasando por la inolvidable conquista de la final de Madrid en 2018, dónde 'Juanfer' fue el gran héroe y entró en la historia del conjunto argentino, hasta la despedida de este domingo, su relación fue como la de un padre e hijo.

Quintero, no pudo contener la emoción al ingresar al campo de juego, en la previa de la despedida del técnico argentino del club con el que ganó 14 títulos en 8 años, y no oculto su tristeza por la idea de quien el consideraba más que un técnico.

Basta con recordar una entrevista de 'Juanfer' en el año 2019, donde daba a entender la importancia que tenía Gallardo en su vida profesional y personal: "Estoy orgulloso de tenerlo como entrenador. Es una persona que se enfoca demasiado en el trabajo, que te exige, te quiere, te aconseja, a mí me impresionó. Hoy yo no me quiero ir de River por tenerlo al lado mío. Sacó lo mejor de mí y le estoy agradecido, Gallardo es como un papá para mí".

Aquellas palabras del 'enganche' colombiano toman más fuerza, recordando el contexto de su historia familiar: su padre, Jaime Enrique Quintero Cano, desaparecido en el año 1995, cuando el número '10' solo tenía 2 años y de quién hasta la fecha, no se tiene noticia alguna.

La emotividad del colombiano, quedó registrada en las cámaras que cubrieron la derrota 1-2 del conjunto 'millonario' frente a Rosario Central y también del homenaje que le rindió el club a uno de sus máximos ídolos en más de 100 años de gran historia.

Pero, como si fuera poco el llanto de Quintero en la despedida de su entrenador, y la carta que le leyó cara a cara, rodeados por los dirigentes del club, el plantel, periodistas, y más de 70 mil hinchas que se reunieron el domingo a la noche para despedir a su 'prócer', el colombiano le dejó un mensaje muy especial en sus redes sociales.

Vea la emotiva carta que le leyó Juan Fernando Quintero a su entrenador

¡EMOTIVO MOMENTO EN EL MÁS MONUMENTAL! Juanfer leyó una carta 100% MADE IN RIVER.



📺 La despedida del Muñeco, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYSdOQ pic.twitter.com/SYYvUKs3ag — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2022

"Gracias por confiar en mí... te quiero mucho viejo" junto a un emoji de corazón, fueron las palabras que Quintero eligió para acompañar un posteo en Instagram, con varias fotos de él con el 'muñeco', desde el saludo entre ambos, cuando el colombiano jugaba en el 'poderoso de la montaña', el abrazo luego de la final de Libertadores 2018, y el abrazo de este domingo, tras leerle una carta cargada de agradecimiento y cariño.

Del famoso 'hacete cargo Juanfer' de Gallardo en la semifinal de 2018 contra el Gremio, a entregarle la número '10' de River Plate, y los elogios del estratega argentino, encantando con el talento que ha caracterizado a Quintero, la historia entre jugador y entrenador, al menos en el club argentino, ha llegado a su fin, por ahora.

Juan Fernando Quintero compartió su posteo en sus historias de Instagram (captura de pantalla) Instagram @juanfernandoquinterop