Juan Fernando Quintero y su futuro: ya hay fecha para conocer qué sucederá con el volante

Una completa novela se ha convertido la situación de Juan Fernando Quintero , quien aún no define su situación con River Plate , club que pretendería que siga en el club pero que no ha hecho uso de la opción de compra que tiene por el colombiano, uno de los referentes de la institución y autor de uno de los goles con los que los 'millonarios' vencieron a Boca Juniors, en la final de la Copa Libertadores 2018; en uno de los partidos más recordados de la historia.

El técnico del cuadro de la 'banda cruzada', Martín Demichelis, ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de que el antioqueño permanezca en la plantilla, situación que se puso en duda una vez que Marcelo Gallardo, extécnico de River Plate, anunciara que no continuaría para el próximo año; siendo 'El Muñeco' uno de los tutores de 'Juanfer' en sus dos periodos como jugador del club de Núñez.

Así las cosas, Quintero, quien aún permanece en el país luego de disfrutar de unos días de descanso tanto en Medellín como en Bogotá, participó de un 'streaming' en la 'capital de la montaña' y se refirió a lo que será su futuro próximo con el club que tiene como escenario el mítico estadio Monumental, el cual ha sido testigo de varias de las 'obras de arte' del jugador de la Selección Colombia.

“¿Hasta cuándo tengo vacaciones? La verdad es que no sé. Estamos solucionando unos temas personales con el equipo, esperando qué va a pasar. Seguramente de acá a ocho o diez días tendré todo solucionado”, contó el '10', en una noticia que hizo eco en Argentina, en donde los equipos se encuentran realizando sus trabajos de pretemporada.

La opción de compra por parte de los argentinos se venció el pasado 30 de noviembre y aún no se han manifestado al respecto del futuro del futbolista, quien aprovecha sus días de vacaciones para compartir con algunos amigos, e incluso con el mismo Gallardo, quien fue visto en medio de una fiesta que organizó el antioqueño días atrás en donde se vio al técnico argentino disfrutando de manera muy feliz.

De no seguir en el club del sur del continente, a Quintero lo pretenderían desde el fútbol de Brasil, más exactamente Santos, múltiple campeón continental y uno de los más grandes del fútbol de ese país. De igual forma, también se ha hablado concretamente de un interés del Chicago Fire, de los Estados Unidos, para contar con los servicios del exMedellín.