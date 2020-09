Juan Fernando Quintero: “Me hacen muchas preguntas, pero no es momento para contestar”

Juan Fernando Quintero no quiere entrar en detalles aún y aunque solo falta la confirmación oficial para irse a China, el prefiere no hablar mucho del tema.

“Este lunes por la tarde, ‘Juanfer ‘protagonizó una charla virtual con un médico colombiano para fomentar un proyecto de salud en el que busca concientizar a la gente para se entrene y que respete una buena alimentación”, escribió de entrada el diario ‘Olé’.

En esa conversación el volante antioqueño, actualmente en River Plate, no quiso abarcar mucho en el tema de su futuro, aunque dejó una frase curiosa.

“Yo estoy viviendo una situación personal que estoy solucionando. Me hacen muchas preguntas, pero no tengo cabeza y no es momento para contestar”, afirmó Juan Fernando Quintero.

Y es que se espera que en los próximos días se haga oficial su traspaso de River Plate hacia el Shenzhen, de China, que pagará entre 9 y 10 millones de dólares por su fichaje.