Juan Fernando Quintero y una flor: "El Presidente de Real Madrid decía cómo juega ese chaval'

Este miércoles, nuevamente volvió a relucir el nombre del volante Juan Fernando Quintero, de quien habló hace pocos minutos Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate. Y todo por el sonado traspaso colombiano al Shenzhen, de China, que sin embargo aún no se ha hecho oficial.

"En el caso de Quintero, él le avisa a Gallardo de la oferta de China. Aquel jugador que quiere venir a River, es porque siente la pertenencia, el compromiso. Él ya veía que su futuro era otro. La oferta de China era tremenda. No nos quedó otra que seguir este camino", indicó el dirigente de los 'millonarios', en 'Super Fútbol' y reproducidas por 'TyC Sports'.

El presidente de River Plate también dio luces sobre el actual estado de las cosas en el caso de Quintero y así contó que "él está en Colombia. Este viernes termina su visa para China. Está viajando a China para hacerse la revisión médica y firmar el contrato. Está todo acordado".

D'Onofrio también contó detalles de su relación con el colombiano. "Lo que vamos a extrañar de Quintero es que el segundo gol a Boca en Madrid no me lo olvido nunca. Se lo voy a agradecer toda la vida. Sé cómo lo viví y de qué manera. Estaba viendo con el presidente del Real Madrid cuando veo el cambio de Quintero. Le dije que iba a generar un cambio importante. A cada rato me decía 'oye, cómo juega este chaval".