Juan Fernando Quintero ya realizó su primer entrenamiento oficial con Racing

Con el paso del tiempo, y con diferentes tiempos de adaptación para cada uno, los refuerzos han ido incorporándose gradualmente al grupo de trabajo dirigido por Fernando Gago. La cuarta adición al equipo fue Juan Fernando Quintero, uno de los dos jugadores colombianos que generaron expectativas en el mercado de fichajes junto a Roger Martínez.

Este sábado, 'Juanfer' se unió a los entrenamientos con el equipo, lo cual resultó en una grata satisfacción para el entrenador, quien valora la jerarquía y el talento que el jugador aportará al conjunto. Cabe destacar que "El Nalgón", como lo conocen a Quintero en Argentina, ya estaba poniéndose a punto en su nuevo club el pasado jueves, según informó 'Olé'. Sin embargo, en ese día y el viernes, se unió a los demás jugadores que no viajaron a Medellín para el partido de Racing, donde sufrieron una derrota 4-2 ante Atlético Nacional en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Una vez integrado al plantel, llevó a cabo las tareas aeróbicas de manera habitual y posteriormente, junto a Agustín Almendra, se dedicó a realizar ejercicios con el balón separados del resto del grupo.

El mediocampista ofensivo de 30 años formalizará su contrato el próximo lunes con una duración de dos años y medio, no obstante, debido a su llegada tardía al club, no estará habilitado para participar en el encuentro de vuelta de la Copa Libertadores contra el equipo de paisa. Esto se debe a que no se pudo incluir su nombre entre las cinco modificaciones permitidas en la lista para esta serie actual. Aun así, en caso de desearlo, el jugador ya podría ser utilizado en el primer partido de la Copa de la Liga, que comienza el próximo fin de semana del 20 de agosto, y en una eventual llave de cuartos de final.

El pasado jueves, el antioqueño llegó a Argentina y se hospedó en el hotel donde el equipo suele concentrarse hasta que encuentre una vivienda. Al llegar al lugar, coincidió con la partida de algunos jugadores hacia el aeroparque, y tuvo la oportunidad de saludar a varios de ellos.

Ese mismo día, se le realizó un chequeo médico que detectó una leve arritmia, lo que generó cierta preocupación. Sin embargo, este viernes, exámenes más detallados determinaron que, a pesar de esta afección, está en condiciones de jugar. Es importante mencionar que ya se había identificado esta misma condición en 2020, cuando se unió al River Plate de Marcelo Gallardo.