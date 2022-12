Juan Ferney Otero: “Me pone mal que por estar en Europa nos traten como si ya tuviéramos coronavirus”

Desde Amiens (norte de Francia), el atacante colombiano habló con GolCaracol.com sobre está delicada situación que se encuentra viviendo el mundo entero. Aseguró estar sano y si bien aceptó las precauciones que se están tomando, criticó algunas medidas.

Este miércoles la Organización Mundial de la Salud lo hizo oficial: el coronavirus pasó al grado de pandemia. Esto significa que esta enfermedad ya se ha extendido en varios países y ha afectado a gran parte de los individuos de diferentes zonas del mundo.

De esta manera, países europeos con varios casos como Italia, España y Francia están en alerta máxima y el fútbol, no es ajeno a esto.

Golcaracol.com se puso en contacto con Juan Ferney Otero, jugador del Amiens, quien pese a estar tranquilo y acatar las precauciones correspondientes; no dejó de ser crítico ante algunas medidas.

“Esta enfermedad está perjudicando a todo el mundo. Varios colombianos que vinieron acá a Francia para ayudar a sus familias, ya se están regresando para la casa ante la falta de oportunidades”, señaló desde territorio europeo.

Otero llegó en julio de 2018 al fútbol francés, proveniente de Estudiantes de La Plata, de Argentina. Desde entonces, con Amiens ha disputado 55 partidos y marcado 5 goles.

¿Cómo es su día a día en estos momentos?

“Me levantó temprano, voy con normalidad a entrenar y luego me regreso a la casa. Aquí lo que dicen es que es una gripa que se puede sanar y pues yo como estoy sano, no tengo ningún problema. Los mayores casos se han presentado en Marsella, Lyon y París. Pero en Amiens no ha resonado tanto el tema”.

¿Sale a la calle con normalidad?

“La gente sale a la calle sin problemas, hace mercado, va a restaurantes y no ha pasado nada. En París, a donde llega más gente, es mucho más riesgoso salir”.

¿Qué medidas ha tomado el club?

“Dijeron que íbamos a jugar a puerta cerrada (enfrentan este viernes a Angers) y eso es bueno para la seguridad de los jugadores. Hicieron una lista con una serie de cosas para que todos la llenemos y cada día nos hagamos exámenes”.

¿Cuál sería su decisión si suspenden la liga francesa como ocurrió en Italia?

“Si se suspende arrancó para Colombia a ver a mi familia, pero toca ver qué deciden sobre el cierre de los aeropuertos acá”.

Igual si viene a Colombia, por llegar desde Francia, lo pondrían en cuarentena por 15 días…

“Está bien que lo pongan a uno en cuarentena y que le hagan todo tipo de exámenes para saber si tiene o no coronavirus. Pero yo estoy tranquilo porque me siento bien y sano”.

¿No está preocupado entonces?

“Yo entreno todos los días y físicamente me encuentro estable. Lo que me preocupa es que están prohibiendo los vuelos internacionales desde Francia y sí me pone mal porque hace que la gente piense que todos los que estamos acá en Europa tenemos coronavirus y nos traten como si ya estuviéramos infectados, y no es así”.

