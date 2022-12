Juan Ferney Otero y su descenso en Francia: “Esto es muy injusto, es lo peor que me ha pasado”

GolCaracol.com contactó a Juan Ferney Otero apenas se confirmó por parte de la Federación Francesa de Fútbol que el campeonato llegaba a su fin y, con él, se proclamaba campeón a PSG y descendían Amiens –equipo en el que está el jugador ‘cafetero’ y su compatriota Stiven Mendoza- y Toulouse.

Sin embargo, para sorpresa, el exjugador de Estudiantes de La Plata pensaba que todo eran rumores, debido a que el club no les ha notificado nada todavía.

“Estamos esperando. Tenemos un chat donde estamos todos; pero hasta ahora nadie ha hablado nada. Lo que sé es que estaban hablando que a finales de mayo iban a tomar decisiones con respecto al tema”, aseguró Otero desde su hogar en Amiens, donde se encuentra con dos amigos y trabaja a doble jornada para mantenerse bien físicamente.

A pesar de las esperanzas que guardaba el chocoano, de 24 años, ya a esas alturas la federación francesa, a través de un comunicado, hacía oficial el título del PSG, las clasificaciones a torneos europeos y el descenso de Amiens, que, a falta de diez fechas, es penúltimo a tres puntos de diferencia de Saint-Etienne; equipo que se terminó salvando.

Connaissance prise des décisions et déclarations du Premier Ministre et du Gouvernement, la LFP acte la fin de la saison 2019/2020.



🏆 @PSG_inside champion de @Ligue1Conforama

🏆 @FCLorient champion de @DominosLigue2



Communiqué 📝➡️ https://t.co/LtLVoKV6Ye pic.twitter.com/6Z3GIxKSKV — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) April 30, 2020

“Esto es muy injusto. No puedo creer que te manden a segunda así. Nosotros no tenemos la culpa de todo lo que está pasando. La pandemia ha afectado a todos por igual”, fueron las primeras palabras de un consternado Otero.

De hecho, el ‘cafetero’ manifestó que hasta ese momento se encontraba tranquilo, entrenando y esperando una pronta decisión de Amiens, que les había dicho que existía la posibilidad de liberar a sus jugadores extranjeros para que, si tenían la posibilidad, pudieran volver a sus países de origen.

“Nos habían dicho que el torneo iba a continuar, pero en unos meses, por eso estaba ilusionado de poder viajar a Colombia. Quiero ver a mi familia, todos estaban bien afortunadamente, y sé que no es fácil por el cierre de fronteras en todo lado; pero iba a intentarlo. Ahora, con esto, haré hasta lo imposible para estar en mi país. Estoy desesperado acá.”, señaló.

Otero se tomó un tiempo y volvió a asimilar la noticia del descenso. “La verdad es que esto no se puede quedar ahí. Amiens debe pelear esta decisión porque es injusto. Había muchas maneras para solucionar esto y que no afectara a tanta gente. No puedo creerlo, estábamos a tres puntos y yo me estaba preparando de una manera impresionante para ayudar al equipo a salvarse del descenso”.

“Esta noticia ha sido lo peor que me ha pasado en la cuarentena. Me tiene aburrido. Yo soy fuerte y estoy luchando para no perder la paciencia, pero con esto no se puede. Vivo encerrado y ahora no sé cómo voy a salir de acá”, finalizó.

