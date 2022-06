Juan Ferney Otero y un paso corto por el América: estaría cerca de salir rumbo al Necaxa

Juan Ferney Otero está a un paso de cambiar de camiseta en el fútbol mexicano, ya que su estadía en el América va a terminar, tal y como informan en la prensa de ese país.

El futbolista oriundo de Sipí, Chocó, llegó a finales de enero al club de la ‘águilas’, procedente del Santos Laguna, pero antes de cumplir seis meses su historia con el importante elenco manito llegará a su final.

Otero no entra en los planes del América para la próxima temporada, no solo porque no se consolidó, sino porque ocupa un cupo de extranjero.

“Los Rayos quieren al cafetero. Con la confirmación del fichaje de Jonathan Rodríguez, la directiva de América ya acelera los trámites para poder liberar una de sus plazas de extranjero, Juan Otero no entra en planes y todo indica que su futuro inmediato estará en Aguascalientes”, afirmaron en el diario ‘Récord’.

Así las cosas, el atacante colombiano pasaría al Necaxa, un equipo más humilde y no de tanta trascendencia como sí lo es el club de las ‘águilas’.

“Después de unos meses en América, el atacante no logró consolidarse en el torneo anterior y ya le buscan salida, además, de que Jürgen Damm llegó precisamente para jugar en esa posición”, agregaron en el citado medio.

Para terminar, en ‘Récord’ mencionaron que en las próximas horas se daría ese movimiento en el fútbol mexicano, todo para que el América pueda inscribir a su fichaje estrella, el delantero uruguayo Jonathan Rodríguez.

Cabe recordar que de darse ese paso de Otero al Necaxa, sería la tercera camiseta que vista en el balompié manito, tras estar en Santos Laguna y en el elenco de las ‘águilas’.

¿En qué equipos ha jugado Juan Ferney Otero?

El futbolista colombiano comenzó su carrera en Fortaleza, en Colombia. Luego se fue al exterior para militar en Deportivo la Coruña B (España), Estudiantes de La Plata (Argentina), Amiens (Francia), Santos Laguna y América (México).