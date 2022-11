Juan Guillermo Cuadrado aportó una asistencia, aunque Juventus perdió 2-1 con PSG, en Champions

Juan Guillermo Cuadrado dijo presente en el partidazo de este miércoles, en la Champions League, entre la Juventus y PSG. De hecho, el futbolista colombiano se reportó con una asistencia, aunque su equipo perdió 2-1 a manos del elenco francés.

El nacido en Necoclí fue titular, jugó 88 minutos y se le vio activo en ataque y defensa, pero la ‘vecchia signora’ no pudo ante el poderío ofensivo del cuadro parisino.

Publicidad

Cuadrado ayudó a frenar en varias oportunidades al habilidoso Kylian Mbappé, pero también se vio superado por Nuno Mendes, en el gol del triunfo del PSG.

Pero en ataque fue la faceta en la que más destacó el colombiano, con desbordes, velocidad, desequilibrio y de paso con una asistencia.

Al minuto 39, tras un centro desde la izquierda, apareció Juan Guillermo Cuadrado en el área, y de ‘palomita’ cabeceó y le sirvió el balón de Leonardo Bonucci, quien se estiró y puso el 1-1 parcial en el marcador. ¡Buena esa, ‘panita’!

A pesar de la buena presentación del jugador colombiano, la Juventus finalizó su participación en la Champions League 2022/23, con una derrota más, pero pasando a Europa League, ya que terminó tercera en su grupo, superada por Benfica y PSG.

Publicidad

La Juventus se ganó este miércoles de manera merecida su plaza para disputar la Liga Europa tras someter a un PSG (1-2) que, sin embargo, abusó de su calidad para llevarse los tres puntos gracias a un gol y una asistencia de Kylian Mbappé, aunque finalmente se clasificó a octavos como segundo de grupo tras la goleada del Benfica al Maccabi Haifa (6-1).

Saltó la 'Juve' al césped de su casa, un Juventus Stadium comprometido y conectado con su equipo, plagado de bajas pero con dos objetivos claros: despedirse de la Liga de Campeones ante su público dejando buena imagen y, sobre todo, el de dar absolutamente todo por ganarse la tercera plaza del grupo y poder jugar así Liga Europa.

Publicidad

Lo consiguió con creces el equipo de Allegri, neutralizando a un PSG adormecido que se sirvió de la creatividad de Messi y Mbappé para generar peligro, que se resintió tras la lesión de Fabián Ruiz en los primeros minutos y que pagó caro el mal partido, pues el Benfica le arrebató la primera plaza del grupo tras golear al Maccabi Haifa israelí.

Y es que la 'Juve' mostró su mejor versión de la temporada, con intensidad, determinación, buen fútbol y la confianza en sí mismos necesaria para competir de tú a tú a un equipo como el PSG, con tanta calidad en todas las fases.

Empezó mordiendo el conjunto local, saliendo disparado con cada robo, con cada despiste de los visitantes, que consiguieron controló el impulso inicial de los turineses con posesiones largas de balón buscando generar los espacios para un Mbappé que necesitó muy poco para abrir el marcador y tirar por la borda el gran inicio juventino.

Hizo parecer fácil un gol que se antoja imposible para la mayoría de jugadores y al que ya acostumbra el galo, con potencia y calidad. Tiró un caño a Gatti, sentó a Locatelli con un recorte y fusiló a Szczesny desde la frontal con un disparo que pegó en el palo antes de entrar. El PSG logró apagar el arrebato de la 'Juve' con posesión y la magia de Mbappé.

Publicidad

Pero la 'Vecchia Signora', a diferencia de muchos otros partidos en lo que va de temporada, no renunció al envite, y convencida de sus posibilidades, acompañada por sus 'tifosi' y con la frescura de los canteranos, mostró otra faceta desconocida hasta la fecha en la presente campaña y con la que consiguió dominar al PSG hasta el descanso, presionando alto y con posesiones útiles en la zona de tres cuartos, terminando el primer tiempo con diez disparos por tres de los parisinos.

Locatelli avisó con dos disparos peligrosísimos desde fuera del área, Cuadrado hizo lo propio con otro y Miretti tuvo la más clara tras un robo de Locatelli en la frontal, pero estuvo algo lento el joven en la definición. Todo sin que el PSG, que en ese momento no necesitaba nada más para ser primero de grupo, diera señales de vida, aunque mostrara evidentes señales de no estar cómodo con el devenir del partido.

Publicidad

Un partido que, inevitablemente, estaba más cerca del empate de la 'Juve' que de cualquier otra cosa. Y antes del descanso, justo al ocaso del primer acto, Bonucci logró el merecido empate cuando remató en boca de gol el centro que rubricó con la cabeza su compañero Cuadrado.

La tónica de la segunda mitad continuó la línea de la vista en la primera, dominio juventino ante los franceses, pero con la diferencia que con el gol del Benfica en el otro partido necesitaban ganar el partido en Turín. Movió Galtier el banquillo y surtió efecto al minuto de realizar los cambios, cuando Mbappé encontró en profundidad al recién incorporado Nuno Mendes para que finalizara desde el perfil zurdo, dentro del área, y devolviera al PSG a la primera plaza de grupo.

Pese a la decepción de quedar eliminada en fase de grupos, la 'Juve' se despidió dejando un buen sabor de boca futbolístico al que puso la guinda final Federico Chiesa, que volvió a jugar después de lesionarse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda el pasado 10 de enero.

La energía de Chiesa devolvió a la 'Juve' al partido tras el gol de un PSG que continuó sometido, e incluso volvió a igualar la contienda con gol de Locatelli, pero el asistente levantó la bandera por fuera de juego y anuló el tanto.

Publicidad

Con la victoria, el PSG tenía la primera plaza amarrada, pero sorprendió el Benfica con el sexto gol sobre la bocina ante el Maccabi y le relegó a la segunda. Igualados a todo, el desequilibrio a favor del conjunto luso llegó por el mayor número de goles marcados fuera de casa. La 'Juve', por su parte, se benefició de la goleada de los portugueses para sellar su pase a los dieciseisavos de final de Liga Europa.