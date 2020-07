"Juan Guillermo Cuadrado aprende más día a día, ya no quiere gambetear a todo el mundo"

Este fin de semana, Juan Guillermo Cuadrado celebró de lo lindo en la Serie A del fútbol italiano. Y es que después de la victoria 2-0 sobre Sampdoria, la Juventus se alzó con el título y as´í el colombiano sumó un nuevo logro en su rica carrera deportiva.

Cuadrado tuvo un buen rendimiento y se convirtió en hombre clave en el esquema usado en la 'Juve' por el entrenador Maurizio Sarri, que lo alineó tanto de lateral derecho, como de extremo por el mismo perfil.

James Rodríguez reveló el otro deporte que lo apasiona: así juega

Este lunes, Faustino Asprilla se refirió en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre la campaña realizada por el antioqueño y su presente futbolístico.

"Juan Guillermo Cuadrado es el jugador que más me gusta en la Selección Colombia, siempre lo he dicho. Es muy, pero muy importante en el equipo. Entre más pasan los años, más aprende. Ya no quiere gambetearse a todos, a todo el mundo. Ahora Cuadrado toca bien el balón, es muy inteligente, pasa, sabe gambetear y sabe jugar", dijo Asprilla.

¿Se va Falcao García de Galatasaray y alista maletas para la MLS?

Publicidad

El futbolista colombiano publicó en sus cuentas en redes sociales momentos de la celebración junto a figuras como Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala, quienes se convirtieron en referentes del título de la Juventus.