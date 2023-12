Juan Guillermo Cuadrado: confirman fecha aproximada para el regreso del colombiano a las canchas

Juan Guillermo Cuadrado ha sido tema de conversación últimamente debido a su complicada situación física, la cual lo viene atormentando durante varios meses.

Hace algunos días, se confirmó que el futbolista 'cafetero' sería operado de su dolencia en el tendón de Aquiles , cosa que le dejaría un par de meses por fuera de los terrenos de juego. Sin embargo, no se había confirmado una potencial fecha para el regreso de Cuadrado, hasta ahora.

Pues bien, luego de que el Inter de Milán le ganara al Lecce 2-0 en juego válido por la jornada 17 de la Serie A, el entrenador 'neroazzurri', Simone Inzaghi habló de la situación de Juan Guillermo comentando que el lateral podría volver a estar disponible hasta abril del año 2024. "Tenemos muchos partidos, de momento lo estamos haciendo bien, pero sabemos que Cuadrado no lo va a contar hasta principios de abril y para nosotros es una gran ausencia", fue lo dicho por el estratega italiano.

Sin embargo, otra noticia fue que anunció que, junto con el presidente de la institución, Giuseppe Marotta, es que ya están buscando un reemplazo para cuadrado en este mercado de fichajes de invierno. "Ya estamos hablando con el club y Marotta ya está trabajando", aseguró Inzhagi.

Así las cosas y dependiendo de la evolución de la recuperación de Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano estaría devuelta para disputar la parte final de la temporada 2023-24. Cabe recordar que el oriundo de Necoclí, Antioquia, firmó solo por un año con el Inter de Milán y su contrato finaliza el 30 de junio de 2024.

Juan Guillermo Cuadrado en acción de juego contra la Real Sociedad Foto: AFP

El mensaje de Juan Guillermo Cuadrado previo a su operación

Una vez anunciado que Juan Guillermo Cuadrado tendría que ingresar al quirófano, el propio jugador publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“He venido luchando con un dolor en el tendón y hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100%. Quemé todas las opciones de tratamiento evitando una cirugía, pero los médicos me dicen que podría ser peor sino tomo esta decisión. Siempre he sido un futbolista que entrega todo, que da siempre lo mejor dentro y fuera de la cancha. Me entristece mucho en este tiempo que llevo por no haberlo podido hacer para este gran club que me ha dado una grandiosa oportunidad. Pero con FE en Dios porque él hace que todas las cosas ayuden para bien”, fue el mensaje del jugador.

Varios compañeros le respondieron dándole ánimos, jugadores como Lautaro Martínez, que le dijo "Te esperamos pana, estamos contigo. Vamos", hasta compatriotas como Johan Mojica o Rafael Santos Borré que dijeron "Eres un ejemplo, volverás más fuerte", se pronunciaron en los comentarios de la publicación