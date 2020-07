Juan Guillermo Cuadrado: “¿Dónde me quiere Queiroz en la Selección? Tienen que llamarlo a él”

Juan Guillermo Cuadrado se acaba de coronar campeón de la Serie A con Juventus, siendo un punto alto del conjunto que dirige el italiano Maurizio Sarri.

Así, el mediocampista atendió desde Italia a Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, para hablar de varios temas, entre ellos su papel en Juventus y la Selección Colombia.

Juan Guillermo Cuadrado: “Nunca he olvidado las ganas y la pasión de cuando era un niño”

“A Sarri le pregunté dónde me quería y me dijo que no me lo podía decir todavía, que tenía que trabajar y empecé a trabajar y me fui acoplando como lateral”, aseguró Cuadrado.

Por último, sobre la posición en donde lo quiere poner Carlos Queiroz en la Selección Colombia, el antioqueño dijo que se lo tienen que preguntar al portugués.

"No hemos hablado pero si he recibido mensajes del cuerpo técnico, médico y kinesiólogos, y siempre agradecidos. En estos días tendremos una reunión y ahí tal vez hablaremos con el ‘profe’”, concluyó.