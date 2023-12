Juan Guillermo Cuadrado: el primer paso para recuperarse y quedar 'melo'

El internacional colombiano del Inter de Milán , Juan Cuadrado , fue operado del tendón de Aquiles izquierdo, anunció este miércoles su club, sin precisar el tiempo que estará de baja, que será al menos durante varios meses.

"La intervención, realizada por el profesor Lasse Lemepainen en Turku, Finlandia, se desarrolló perfectamente", señaló el líder del campeonato italiano en un comunicado.

El medio ofensivo de 35 años "seguirá ahora un programa de rehabilitación en las próximas semanas".

Según la prensa italiana, podría volver a los entrenamientos en marzo.

Cuadrado, que llegó esta temporada al Inter procedente de la Juventus, ha disputado nueve partidos, siete del campeonato, como suplente. No obstante, cuando tuvo acción, supo marcar la diferencia dentro del terreno de juego.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador del Inter de Milán. @Inter

¿Qué dijo Juan Guillermo Cuadrado?

A través de una publicación en sus redes sociales, el futbolista colombiano tomó la palabra y se refirió a su lesión e importante medida con la que espera recuperarse del todo.

“He venido luchando con un dolor en el tendón y hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100%. Quemé todas las opciones de tratamiento evitando una cirugía, pero los médicos me dicen que podría ser peor sino tomo esta decisión”, declaró Juan Guillermo Cuadrado acompañado de una foto en la que se le ve vistiendo la camiseta del inter de Milán.

Además, el ‘panita’ nuevamente remitió a sus creencias religiosas para agradecer y hacer un llamado a la calma: “Siempre he sido un futbolista que entrega todo, que da siempre lo mejor dentro y fuera de la cancha. Me entristece mucho en este tiempo que llevo por no haberlo podido hacer para este gran club que me ha dado una grandiosa oportunidad. Pero con FE en Dios porque él hace que todas las cosas ayuden para bien”.