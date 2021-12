Juan Guillermo Cuadrado, en duda para enfrentar a Cagliari: "Lo evaluaremos antes del partido"

Juan Guillermo Cuadrado ha tenido una temporada con irregularidades debido a los problemas físicos que mostró en varios pasajes de este segundo semestre del 2021.

Sin embargo, siempre ha sido uno de los de mejor rendimiento en la Juventus y es de los titulares habituales en el equipo, pero ahora es una de las grandes dudas para enfrentar a Cagliari, este martes, a partir de las 2:45 de la tarde, de Colombia.

"No podemos permitirnos más errores. En términos de disponibilidad, estamos iguales que ante Bolonia. Evaluaré a Cuadrado, De Sciglio, Bentancur por varias razones", expresó Massimiliano Allegri, en rueda de prensa.

Y, el entrenador, agregó: "Lo importante es el Cagliari, repito: es un equipo que, en cuanto a valores técnicos, no se merece la clasificación que tiene. Tiene jugadores importantes. Si creemos que mañana será fácil porque perdieron 4-0 en casa ante el Udinese, entonces nos equivocamos. Cagliari tiene valores técnicos que no reflejan la clasificación. Necesitamos un partido de mucha atención. No podemos darnos otro paso en falso en casa".

Así las cosas, habrá que ver si 'El Panita' es convocado para este compromiso, donde buscarán sumar de a tres y seguir escalando posiciones en la tabla.