Juan Guillermo Cuadrado, en el 'ojo del huracán' frente a su posible reencuentro contra la Juventus

Con el derbi frente a la Juventus casi que a la ‘vuelta de la esquina’, Juan Guillermo Cuadrado es el centro de atención, teniendo en cuenta que su regreso está pronosticado justamente para enfrentar a los ‘bianconeros’, su exequipo.

Y es que, tras varios años de gloria, triunfos e importante reconocimiento en el cuadro de Turín, el ‘cafetero’ cambió de frente para la presente temporada y se fue a las toldas del Inter de Milán, uno de los clubes con mayor rivalidad para la ‘Juve’, hecho que le da un toque especial tanto para Cuadrado, como para el clásico del próximo domingo 26 de noviembre.

Es por eso que previo a lo que será una nueva edición de la Juventus vs. Inter, en la prensa italiana le ponen el ojo al ‘cafetero’, quien se espera para esa jornada ya haya dejado atrás todos sus problemas físicos.

“De ser casi la bandera de la Juventus, de uno de los jugadores más criticados como rival, Juan Guillermo Cuadrado pasó a ser un arma táctica para el Inter y su afición, que se vio obligada a aceptarlo en el club ‘nerazzurri’. Sin embargo, el eco de esta "traición" (que no fue una traición dado que la Juventus no renovó su contrato y fichó por Inter como agente libre) no resonó mucho gracias a los solo 97 minutos jugados entre el campeonato y Liga de Campeones”, indicó inicialmente ‘Calciomercato’ sobre la llegada del colombiano al cuadro de Milán.

Pero, justamente ese ha sido el factor por el que el ‘cafetero’ no ha logrado demostrar a plenitud sus condiciones en el equipo italiano. Pues, las constantes lesiones lo han permeado a tal punto de alejarlo hasta de la Selección Colombia: “Las pausas para las selecciones siempre han sido una lotería para los clubes que ceden sus jugadores a las federaciones y justo en el primer parón de la temporada, con Colombia, Cuadrado regresaba del viaje internacional con un importante problema de tendinitis en el Tendón de Aquiles”.

Juan Guillermo sería baja en Inter para enfrentar el Empoli este domingo. Instagram oficial del Inter de Milán

“Una lesión molesta, que tiende a agravarse al menor esfuerzo y que desde entonces sólo le ha permitido estar en el campo 35 minutos en el partido contra el Bolonia del 7 de octubre”, indicó ‘Calciomercato’ en su página web, además de enfatizar en la importante evolución y recuperación de Juan Guillermo, quien se está trabajando de gran manera para llegar al duelo con Juventus.

“En los últimos días Cuadrado se presentó regularmente en Pinetina, incluso en el día extra de descanso concedido por Simone Inzaghi. El colombiano quiere estar ahí a toda costa frente a su exequipo, para mandar un mensaje a quienes ya no le querían con ellos, pero también a él mismo, de seguir siendo esa arma extra que ha adquirido el Inter en verano y que puede”, concluyó el medio italiano.

A la expectativa de si Cuadrado pueda estar o no contra la ‘Juve’, los próximos días serán fundamentales para el ‘cafetero’, en sus aspiraciones de reencontrarse el 26 de noviembre con el cuadro de Turín, donde vivió muchos años de alegría y títulos por montones.