Juan Guillermo Cuadrado, "entristecido, pero con fe en Dios" afrontará su operación

Juan Guillermo Cuadrado vive, desde hace algunos días, momentos de suspenso, momentos complicados, que abarcan en mayor parte su vida deportiva, pero también trascienden a su vida personal.

Semanas atrás, se confirmó que el futbolista 'cafetero' sufre de un fuerte dolor en el tendón de Aquiles que no le ha permitido desarrollar su talento por completo en su nueva aventura en el fútbol de Italia, con el Inter de Milán. Debido a ello, se ha decidido que Cuadrado será operado en busca de ponerle punto final a su dolencia.

Respecto a esta situación, habló el oriundo de Necoclí, Antioquia, a través de su perfil oficial de Instagram en donde aseguró que hizo todo lo posible para evitar llegar hasta estas instancias.

“He venido luchando con un dolor en el tendón y hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100%. Quemé todas las opciones de tratamiento evitando una cirugía, pero los médicos me dicen que podría ser peor sino tomo esta decisión”, declaró Juan Guillermo Cuadrado acompañado de una foto en la que se le ve vistiendo la camiseta del inter de Milán.

“Siempre he sido un futbolista que entrega todo, que da siempre lo mejor dentro y fuera de la cancha. Me entristece mucho en este tiempo que llevo por no haberlo podido hacer para este gran club que me ha dado una grandiosa oportunidad. Pero con FE en Dios porque él hace que todas las cosas ayuden para bien”, terminó por agregar con tristeza el lateral derecho respecto a su próxima operación del tendón de Aquiles.

¿Cuánto tiempo estará Juan Guillermo Cuadrado en recuperación de su lesión?

Juan Guillermo Cuadrado en entrenamiento con el Inter de Milán. @Inter

El futbolista colombiano, aunque no se ha confirmado un tiempo oficial de recuperación, se estima que esté cuatro meses por fuera de los terrenos de juego, regresando para finalizar la temporada 2023-24.

Debido a esto, según pudo comentar Javier Zanetti, exfutbolista y actual vicepresidente del Inter de Milán, buscarán un lateral derecho en este mercado de fichajes de invierno de cara a sustituirlo en este periodo de baja. “Por el momento el único caso que tenemos es el de Cuadrado, quien decidió operarse. Estamos evaluando posibles oportunidades para sustituirlo, nos podría haber dado mucho. Para completar el departamento seguro nos falta un jugador en esa posición”, declaró el argentino días atrás.

Cabe recordar que Juan Guillermo Cuadrado firmó solo por un año con el conjunto 'neroazzurro', por lo que su vínculo con el cuadro milanista finaliza en junio de 2024.