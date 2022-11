Juan Guillermo Cuadrado: “Estoy feliz en Juventus, pero el futuro lo pensaremos después”

La Juventus no goza de un buen presente, ni en la Serie A, ni en la Champions League, por lo que este martes Juan Guillermo Cuadrado habló en rueda de prensa y analizó el presente del equipo italiano, siendo él uno de los experimentados y capitanes del elenco dirigido por Massimiliano Allegri.

“Somos un gran equipo, mañana debemos salir al campo con ganas, determinación y coraje. Tenemos que clasificarnos para la Europa League. Estamos jugando muchos partidos, en algunos nos faltó algo, tenemos que mejorar e intentar tener hambre”, afirmó de entrada el futbolista colombiano, en la previa del duelo con el PSG, este miércoles, en el certamen internacional.

Seguido a eso, Cuadrado enfatizó en que la Juventus tampoco ha contado con suerte en esta temporada, con varias bajas importantes en la mayoría de partidos.

“Lamentablemente tenemos muchos jugadores afuera por lesiones, deportistas muy importantes, esperamos contar con ellos lo antes posible”, agregó.

Pero Juan Guillermo Cuadrado también habló de su presente, de cómo se siente en la Juventus y su aporte al elenco italiano.

“Me siento un jugador importante, siento la responsabilidad, mi fuerza es estar siempre disponible y dar lo mejor de mí para el equipo. Si trabajas y das el 100% tarde o temprano volverán las buenas actuaciones”, aseveró.

Para finalizar, el de Necoclí tocó brevemente el tema de su renovación, su continuidad en la ‘vecchia signora’, que aún no está asegurada y es algo de lo que se habla en Europa.

“Estoy feliz de estar aquí, me siento en familia, he jugado casi toda mi carrera. Estoy agradecido con la Juventus, pero solo pienso en el equipo y el futuro lo pensaremos después”, concluyó Juan Guillermo Cuadrado, en rueda de prensa, antes del partidazo de Juventus vs PSG, este miércoles.

Actualmente la Juventus ya se quedó sin chances de clasificar a los octavos de final de la Champions League, tras sumar apenas tres puntos, luego de cinco fechas disputadas en la fase de grupos. El cuadro turinés fue superado por el París Saint-Germain y Benfica.

Además, la 'vecchia signora' no pudo vencer recientemente al humilde equipo Maccabi Haifa, algo que fue un 'golpe' en las toldas del cuadro italiano.