Juan Guillermo Cuadrado: "Mientras tenga esa pasión por jugar, voy a seguir"

Juan Guillermo Cuadrado percibe su futuro, no sólo en el tema futbolístico sino a su vez en términos de generar y construir sueños en el país. El oriundo de Necoclí junto a su compañero en Selección Colombia, Yerry Mina, lideran un proyecto empresarial en uno de los sitios más turísticos en el departamento de Antioquia, como es Guatapé.

En charla exclusiva con Ricardo Orrego, jefe de Caracol Sports y comentarista de Gol Caracol, se refirió a este nuevo emprendimiento, el tema de su futuro y por supuesto no dudó en hablar de la Selección Colombia y su anhelo, en caso de que la 'tricolor' esté en el Mundial 2026, estar ahí vistiendo la camiseta 'amarilla'.

"La verdad contento porque conozco a Guatapé hace rato y siempre he tenido el anhelo, como la visión de hacer algo en este pueblo desde que lo conocí. Me parece un pueblo espectacular de explorar y acá tenemos un tesoro y ahí fue donde vino la idea de poder construir algo que fuera acuerdo a lo que es el pueblo y la gente de Colombia. Hace rato comenzó todo lo del Guatapé Plaza", dijo de entrada Cuadrado.

En medio de la charla, el extremo colombiano también fue consultado si ve con la Selección Colombia en la próxima Copa del Mundo, a jugarse en el 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Su respuesta fue bastante sincera.

"Ay hermano, mientras el Señor me dé fuerzas y todavía ponga en mí esa pasión por jugar, voy a trabajar y dar el cien por ciento donde esté para poder estar con la Selección", aseveró.

Sobre los mismo, el exfutbolista de la Fiorentina italiano agregó: "Si el señor me da la fuerza de poder estar ahí, voy a seguir trabajando. A mí me encanta estar en la Selección, representar a mí país. No sólo a mí, yo creo que les pasa a muchos que realmente viven cuando están ahí, lo que se siente estar en una familia, sentir cómo se prepara todo, cantar el himno, es algo indestructible.

También se refirió un poco a su futuro y todo el brillante camino que logró construir en la Juventus, escuadra en la que fue uno de los jugadores insignia.

"Obviamente siempre tuve como ese sueño, trabajé por él, pero nunca me imaginé que fuera a ser así como lo hice, creo que Dios me dio mucho más de lo que pude imaginar", agregó.

Se refirió a las ofertas que han llegado del fútbol árabe, que crece cada vez más con sus ostentosas incorporaciones y figura. Juan Guillermo Cuadrado dijo que analizará le mejor opción junto a su representante.

"Obviamente tengo la pasión, todavía me gusta competir, aunque sí por esos lados también está creciendo el fútbol, ahora también hay posibilidades. Ahora está nuestro representante, que es el mismo de Yerry Mina, Andrey Martínez, estaba en Europa y vino en este tiempo y hay opciones para hablar y ahí miraremos y analizaremos para ver cuál es la mejor", concluyó el futbolista de la Selección Colombia.