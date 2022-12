Juan Guillermo Cuadrado fue convocado, pero no sería titular en Juventus contra Atalanta

El futbolista colombiano, quien llegó este jueves luego de estar con la Selección Colombia, habría tenido algunos dolores de espalda, pero de igual manera el técnico Maurizio Sarrio lo incluyó en la lista de citados para el partido de este sábado, a las 9:00 a.m.

Maurizio Sarri, técnico del Juventus Turín, aseguró este viernes que el portugués Cristiano Ronaldo "al 99 % no jugará contra el Atalanta" en el partido liguero de este sábado y que intentará recuperarle para el cruce del martes contra el Atlético Madrid en la Liga de Campeones.

"El martes en la reunión nos dijo que en el primer partido jugado con Portugal (ante Lituania) se había sentido bien, pero en el segundo (contra Luxemburgo) notó los mismos problemas de los últimos encuentros", afirmó Sarri en la rueda de prensa previa a la visita al Atalanta en el Gewiss Stadium de Bérgamo.

"Hemos preparado un programa para intentar quitarle esas pequeñas molestias que le están limitando, según él también a nivel mental", agregó.

Cristiano no pudo jugar al máximo de la forma los últimos partidos a causa de unas molestias en una rodilla, aunque fue titular y marcó cuatro goles en los compromisos de su selección contra Lituania (3) y Luxemburgo (1).

"El objetivo es que llegue al partido de la Liga de Campeones contra el Atlético Madrid. Mañana (por el sábado) al 99 % Cristiano no jugará contra el Atalanta", dijo Sarri.

El preparador del Juventus restó además importancia a las últimas polémicas por la reacción de Cristiano al ser sustituido en el duelo contra el Milan previo al parón de selecciones, cuando se marchó directamente a los vestuarios en vez de sentarse en el banquillo junto al resto de sus compañeros.

"No hay necesidad de aclararse. Incluso entre los futbolistas no profesionales los jugadores tenían esas reacciones. He entendido que hay que dejar que los jugadores recuperen lucidez, de no ser así debería pasar todo el día aclarándome con ellos", consideró.

En su comparecencia, Sarri informó también de que el colombiano Juan Guillermo Cuadrado regresó este jueves de la concentración con su selección con problemas en la espalda y de que, por otro lado, el brasileño Álex Sandro, el francés Blaise Matuidi y el bosnio Miralem Pjanic estará a disposición para la visita al Atalanta.

El Juventus jugará este sábado a las 9:00 a.m., en Bérgamo y preparará a continuación el partido contra el Atlético Madrid, en el que buscará sellar el pase a octavos como primer clasificado.