"Juan Guillermo Cuadrado hizo una elección valiente al jugar en Inter, aunque tiene las de perder"

La llegada de Juan Guillermo Cuadrado al Inter ha generado un sinfín de críticas y opiniones divididas hacia el colombiano, por su reciente pasado en la Juventus, clásico y tradicional rival de los ‘nerazzurri’. Este caso, los encargados de tomar la palabra fueron justamente Alessandro Altobelli y Marco Materazzi, dos emblemas del equipo de Milán.

Aunque el colombiano ya se pone a punto de cara a lo que será el inicio de la siguiente temporada, los comentarios sobre su arribo al Inter no ha pasado desapercibido por el entorno del equipo italiano, que, a través de su afición ha manifestado su inconformismo con este fichaje. Esto debido al reciente pasado ‘bianconero’ del oriundo de Necoclí.

Uno de los ídolos ‘nerazzurri’ que tomó la palabra sobre esta tensa situación, fue Marco Materazzi, ex futbolista italiano que jugó 258 partidos con la casaca del Inter, conjunto en el que levantó quince títulos y se hizo figura con lúcidas actuaciones.

“La afición fue clara con su posición sobre el fichaje. Juan Guillermo Cuadrado hizo una elección valiente, tiene todas las de perder. Pero como jugador, no hay duda: tiene que demostrar lo que vale, puede hacer mucho bien. Si ha hecho una elección así, debe estar motivado”, afirmó el ex defensor, en charla con el portal deportivo ‘Sportitalia Mercato’.

Publicidad

Sin embargo, el tema no quedó ahí, pues, otro referente del conjunto de Milán salió a hablar sobre la llegada de Juan Guillermo, respaldando la decisión del colombiano, a quien considera un buen refuerzo para lo que será la siguiente temporada.

“Su llegada al Inter fue una sorpresa, pero ahora el fútbol ha cambiado, ya no tiene ese efecto. Cuadrado siempre ha hecho su parte. Puede jugar de lateral o de extremo. Es un jugador que entrega su alma cuando juega, tal vez necesita más control cuando está en el campo. Pero aparte de la procedencia, que repito, ya no hay que mirar, no hay por qué criticar su llegada”, argumentó Alessandro Altobelli, campeón del mundo en 1982 con Italia, para ‘Tuttosport’.

Ya integrado al grupo de trabajo, se espera en los próximos días el futbolista colombiano engrane por completo en lo que es el equipo, donde espera hacerse figura con grandes presentaciones, aliviando de esa manera el tenso ambiente que se vive por Milán, donde ha sido una inesperada sorpresa su arribo al Inter.

Publicidad