Juan Guillermo Cuadrado: "Me siento como en casa en Juventus; espero llegar a un buen acuerdo"

El centrocampista colombiano Juan Guillermo Cuadrado confirmó que ha recibido una propuesta de renovación de la Juventus italiano, club en el que ha militado las últimas ocho temporadas, y se mostró confiando en poder llegar a un acuerdo para seguir en la entidad italiana.

"Estoy muy tranquilo y muy contento en la 'Juve'. Me han hecho una propuesta, pero en estos momentos no estoy como pensando en eso y les he dicho que hablábamos después de la selección", explicó desde la concentración de la Selección Colombia en Valencia.

"Me siento como en casa allí. Espero que podamos llegar a un buen acuerdo y poder seguir en la élite", agregó el talentoso futbolista colombiano a los medios de comunicación.

El futbolista, de 34 años, está estos días concentrado con la Selección Colombia en Valencia, Esapaña, para preparar los duelos de preparación que su equipo nacional jugará contra Irak y contra Alemania los próximos 16 y 20 de junio, respectivamente.

En cualquier caso, Juan Guillermo Cuadrado aseguró que no cree que cambiar la Serie A italiana por otra liga que no sea tan potente le pudiera perjudicar para ir a la selección de su país.

“De igual manera, otras ligas vienen creciendo y si estás jugando, rindiendo y aportando puedes ser tenido en cuenta para el llamado del 'profe'. No es importante si estás en Turquía o en Arabia porque ha llamado a jugadores que estaban en esas ligas", recordó el oriundo de Necoclí, municipio del Urabá antiqoueño.