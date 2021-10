Juan Guillermo Cuadrado no convenció a Fabio Capello: fue criticado, tras el partido contra Inter

Con profesionalismo, humildad y buen fútbol, Juan Guillermo Cuadrado se ha mantenido en la élite del fútbol mundial, vistiendo la camiseta de un grande como Juventus, durante varias temporadas.

Allí, se ha ganado un lugar. Razón por la que, más allá del técnico del momento, la mayoría de veces es titular, tal y como sucedió este fin de semana, en el empate 1-1 de la 'Vecchia Signora' contra Inter.

En dicho partido, fue inicialista y jugó 65 minutos. Sin embargo, a algunos no les gustó el rendimiento del colombiano, entre ellos, Fabio Capello, entrenador italiano, quien lo criticó fuertemente.

"Allegri no me convenció a pesar de que soy su admirador. El equipo no jugó durante 65 minutos. Luego cambió algo con las sustituciones y comenzó a jugar. Ni siquiera Cuadrado me fue atractivo esta noche, quizás tenga algunos problemas", sentenció.

Sumado a ello, el medio 'Tuttosport' le dio cinco puntos a Juan Guillermo Cuadrado. Además, expresaron que "no marcó la diferencia como suele suceder. De hecho, hizo poco o nada para llamar la atención. Unos cuantos remates esporádicos".