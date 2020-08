Juan Guillermo Cuadrado: “No he hablado con Pirlo, pero le diré donde me siento más cómodo”

Juan Guillermo Cuadrado se siente feliz y cómodo en Juventus, a pesar del cambio de entrenador en el equipo él espera seguir aportando y que pueda servirle a Andrea Pirlo donde él se sienta mejor.

En entrevista con ‘Nexo ESPN’, el futbolista colombiano habló de su presente en Juventus y de sus primeros entrenamientos de la temporada.

Además, brevemente se refirió a la oportunidad que tuvo de vestir la camiseta del Barcelona, cuando él militaba en la Fiorentina.

Acá las mejores declaraciones de Juan Guillermo Cuadrado:

*Los entrenamientos con Andrea Pirlo

“Me siento reventado, estamos haciendo doble jornada”.

*¿Ya tuvo charla con el nuevo técnico?

“No, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él, ha venido hablando con varios, cuando me toque mi turno le manifestaré dónde me siento más cómodo jugando”.

*Objetivos con Juventus en la temporada 2020/21

“Seguramente fue un año lleno de muchas bendiciones, este año siempre son nuevos sueños, propósitos y es apuntar a la Champions League que tanto tiempo que hemos intentado y no hemos podido, espero sea un buen comienzo con la ayuda de Dios”.

*Expectativas con Andrea Pirlo

“Hace dos años estaba jugando y ya uno lo ve ahí de una forma diferente pero esperemos que todo eso que sabe y lo buen jugador que fue lo pueda aportar a este gran equipo e institución y podamos conseguir varios títulos”.

*Las palabras de apoyo de Andrea Pirlo con él

“Es bueno que hable bien de ti, pero cuando me dijo Sarri lo mismo yo hablé con él y le dije “profe donde usted me ve más y así trabajaré más, ya sea en lo defensivo u ofensivo”. No me quiero quedar en el medio y luego no juego en ninguna de las posiciones, es bueno aclararlo”.

*La posibilidad que tuvo de fichar por el Barcelona

“Cuando estaba en la Fiorentina era como la posibilidad más cercana, porque yo vi que llegó la oferta y todo, pero no se dio, pero simplemente esa fue la voluntad de Dios y me trajo a Juventus que es un gran equipo”.

