Juan Guillermo Cuadrado, parte del 'team' Allegri, ante un camerino dividido por el mal presente

La Juventus , de Juan Guillermo Cuadrado vive un momento complicado, pues el equipo no ha encontrado regularidad y los resultados esperados, que, sumado a la derrota en Israel frente a Maccabi Haifa por Champions League, complicó mucho más las cosas.

Frente a la mala temporada de Juventus, que lo tiene al borde de la eliminación en Champions y octavo en la Liga Italiana, las críticas a los protagonistas son inminentes.

El primer señalado, es Massimiliano Allegri, que a pesar de los cuestionamientos, tuvo respaldo del presidente inmediatamente cayeron de visitantes el pasado martes, por la Champions. "No es una cuestión de una sola persona. Es una cuestión de grupo en este momento y tenemos que empezar de nuevo a partir de esto. No hay responsabilidades individuales. La Juventus siempre ha hecho balance al final del año, me cuesta pensar en un cambio en mitad de curso, Allegri es el entrenador y se quedará", dijo a los micrófonos de 'Sky Sport Italia, Andrea Agnelli, presidente de la Juventus.

El 12 de octubre, el diario italiano ‘Repubblica’ afirmó que son pocos los que lo apoyan desde adentro al estratega, de los cuales, resalta Juan Guillermo Cuadrado, quien en varios partidos ha sido capitán. El colombiano es uno de los líderes e, independiente a su nivel, el italiano sigue confiando en el extremo.

El apoyo de Cuadrado

”Un leal acérrimo de Allegri es Wojciech Szczesny, quien ha sido muy protegido por el entrenador. Danilo también pertenece a ese lugar porque se ha convertido en un líder de vestuario y su importancia ha crecido a los ojos del italiano. Juan Cuadrado también es fiel, a pesar de las malas actuaciones de esta temporada. Otros dos leales incluyen a Mattia de Sciglio y Mattia Perin”, publicó el medio italiano.

Luego de la derrota, por 2 a 0 frente a Maccabi Haifa, el colombiano habló con Sky Sports, y le quitó la responsabilidad al estratega de la ‘Juve’, por el contrario, reafirmo la principal responsabilidad de aquellos que están en el terreno de juego: “El 'míster' hizo todo lo posible para que volviéramos a la normalidad, todos somos un equipo y la culpa es de todos los que peleamos en el campo. Tenemos que dar más, empezando por los más experimentados”.

¿Qué viene para la Juventus?

La ‘Juve' enfrentará a Torino FC, por el clásico tradicional el próximo sábado 15 de octubre, a las 11:00 am (hora colombiana), en el marco de la décima jornada de la Liga Italiana.

En Champions, los ‘bianconeros’ son terceros con 3 puntos, a 5 de los dos líderes y con dos jornadas por delante. Los italianos tendrán que vencer a SL Benfica en Portugal la próxima fecha y esperar resultados para clasificar a la siguiente fase.