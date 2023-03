Juan Guillermo Cuadrado 'pasó la pagina' de los momentos difíciles: "Agradecido de volver a marcar"

Juan Guillermo Cuadrado volvió a anorar, celebrar y bailar con la Juventus. El extremo colombiano no ha tenido una buena temporada y mucho menos un inicio de 2023 en el que apenas ha podido actuar en siete compromisos. Luego de diferentes lesiones y enfermedades que no le han permitido tener la continuidad de otros tiempos, el 'Panita' regresó al once titular de la 'vecchia signora' y respondió con creces.

En medio de la jornada 24 de la Serie A, los dirigidos por Massimiliano Allegri tuvieron que medir fuerzas frente a su rival de patio, el Torino, en una nueva edición del derbi de Turín. Si bien el compromiso no inició, según lo presupuestado para las 'cebras', apareció el extremo colombiano para igualar el compromiso al minuto 16.

Demostrando la alegría de poder marcar y aportar en el equipo, luego de "momentos difíciles", Juan Guillermo Cuadrado no solo celebró con desahogo, sino que además publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Tan agradecido con Dios de volver a marcar y más en un partido que siempre será especial. Pasé un tiempo de lesiones, de perder ritmo, pero los momentos difíciles si los aprovechas te llevan a crecer, especialmente en ser como Jesús, sabiendo que todo ayuda para bien", expresó el experimentado futbolista colombiano.

Y es que la reacción no es para menos, pues más allá de que la función de Juan Guillermo Cuadrado no es marcar, el extremo colombiano no anotaba desde hace un año, un mes y 10 días.

Recordemos que no ha sido un fácil inicio de año para el oriundo de Necoclí quien por diferentes lesiones se ha visto en la obligación de quedar marginado de competencia. Sumado a lo anterior, todo surge en un momento en el que se habla mucho de su futuro, ya que no ha podido demostrar el rendimiento necesario para conseguir una renovación que le permita permanecer en la Juventus, equipo con el cual está disputando su octava temporada.

Eso sí, esto parece ser un despertar para él, que desde ahora en adelante espera poder seguir aportando al equipo y ayudándolo a salir del difícil momento que atraviesan luego de la sanción sufrida en la que los obligaron a perder 15 puntos en la Serie A.

Así las cosas, Cuadrado Bello intentará aprovechar al máximo estos últimos meses de contrato con la 'vecchia signora' y de ese modo dejar buenas sensaciones en las toldas, y en caso de no renovar, salir por la puerta grande del equipo con el cual ha podido ganar 11 títulos.