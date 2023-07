Juan Guillermo Cuadrado recibió un espaldarazo: "No debemos olvidar lo mucho que le dio a la 'Juve'"

La salida de Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus y su posterior fichaje por el Inter de Milán ha generado sorpresa y controversia entre los aficionados del fútbol italiano. Después de ocho exitosas temporadas en la Juventus, donde logró conquistar once títulos y se convirtió en un referente y capitán del equipo, el colombiano se marchó al histórico rival, el Inter de Milán.

El oriundo de Necoclí tenía plenas intenciones de renovar su contrato con la 'vecchia signora', equipo con el cual, más allá de los trofeos, logró entrar en un registro histórico al superar los 300 partidos con el cuadro de Turín. No obstante, la propuesta económica que le hizo la Juventus no logró convencer al 'Panita', y la historia tomó un giro inesperado, tomando la decisión de firmar con el Inter de Milán, que le permitió no solo mantenerse en la elite, sino a su vez tener un buen salario, de 2.5 millones de euros netos, por un año de contrato.

Finalmente, la decisión sorprendió a muchos, en especial a algunos seguidores de ambos clubes, quienes mostraron su inconformidad.

De este modo, un excompañero de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus, Miralem Pjanic, se refirió a la elección tomada por el polivalente futbolista colombiano, apoyando su decisión.

En las declaraciones realizadas para 'La Gazzeta dello Sport', afirmó que respeta la decisión de Cuadrado de seguir jugando a un gran nivel en el Inter y destacó lo mucho que el también futbolista de la Selección Colombia contribuyó al éxito de la Juventus durante sus ocho años en el club.

"Cuadrado quedó libre después de que expirara su contrato con la 'Juve' y si decidió irse al Inter para seguir jugando a un gran nivel, hay que respetarlo. Son elecciones, no debemos olvidar lo mucho que Juan le dio a la 'Juve' en sus 8 años en Turín", comentó el ahora futbolista del Sharjah F. C.

Juan Guillermo Cuadrado celebra uno de sus goles frente al Inter de Milán. AFP

Y es que cabe resaltar que esta transferencia de Juan Guillermo Cuadrado, entre dos rivales históricos, ha generado opiniones divididas entre los aficionados de ambos equipos.

Algunos lo ven como una traición, mientras que otros reconocen su talento y entienden su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel. Sin embargo, lo que es innegable es que Juan Guillermo Cuadrado dejó una huella significativa en la Juventus y será recordado como uno de los grandes jugadores que pasaron por el club.

Ahora, el futbolista colombiano espera hacer historia en el Inter de Milán y se prepara para debutar con el equipo. Si bien la transferencia ha sido polémica, los fanáticos esperan que Cuadrado continúe demostrando su calidad y versatilidad en el campo, convirtiéndose en el sexto colombiano en vestir la camiseta del Inter en un juego oficial.

"Hasta ahora has hecho de todo para que te odien, si es otra cosa lo que quieres, te toca a ti demostrarlo", comentaron algunos hinchas del cuadro 'neroazzurro', en una pancarta.