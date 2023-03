Juan Guillermo Cuadrado seduce a José Mourinho: la Roma estaría interesada en ficharlo

El futuro de Juan Guillermo Cuadrado está en el limbo. El experimentado futbolista colombiano aún no ha definido si seguirá o no en la Juventus, pues si bien su contrato termina al final de la temporada, éste tiene toda la intención de continuar en la 'vecchia signora', no obstante, hasta el momento, no ha recibido ninguna oferta de renovación.

Eso sí, a pesar de no tener definido su devenir, los pretendientes no le faltan. Como se ha podido conocer en medios italianos, Cristiano Ronaldo estaría intercediendo para poder llevar al oriundo de Necoclí al Al-Nassr y así seguir reforzando el equipo árabe. Por otro lado, en los últimos días apareció una nueva 'novia' que le permitiría seguir en la élite del fútbol y ésta sería en territorio italiano.

"La Roma siguen vigilando una serie de perfiles sin coste alguno, pero capaces de hacer una importante aportación a la causa. Y en este sentido, Cuadrado encarna a la perfección el 'identikit' de jugador buscado por la dirección de la Roma: un elemento de cierta solvencia, con experiencia internacional al que es posible ofrecer un contrato anual", afirmó la 'Gazzetta dello Sport'.

Y complementó: "En la Roma, los únicos laterales derechos (titulares) de la plantilla son Karsdorp y Celik. Sin embargo, ambos no representan una garantía para Mourinho. También por eso se le antoja la idea de mudarse a Trigoria a Cuadrado quien, a pesar de su cédula de identidad, en la capital aún tendría muchas posibilidades de pelear por una camiseta de titular".

Así las cosas entraría en la puja por el colombiano un importante equipo, que ha tenido un crecimiento en su rendimiento desde la llegada de José Mourinho a la dirección técnica. No obstante, cabe aclarar que esta no sería la primera vez que el oriundo de Necoclí y el portugués coincidirían, pues ya hicieron lo propio en el Chelsea, en una etapa en la que el estratega luso le dio poca continuidad al 'panita'.

Recordemos que toda esta información llega días después de que Cuadrado Bello volviera a brillar con la camiseta de la Juventus, luego de haber marcado un gol en el derbi de Turín, en un compromiso en el que los dirigidos por Massimiliano Allegri lograron remontar y ganar 4-2, gracias a la anotación del también futbolista de la Selección Colombia, quien tomó ese tanto como desahogo para la difícil temporada que ha tenido.

¿Qué dijo Juan Guillermo Cuadrado luego de su nuevo gol con la Juventus?

"Tan agradecido con Dios de volver a marcar y más en un partido que siempre será especial. Pasé un tiempo de lesiones, de perder ritmo, pero los momentos difíciles si los aprovechas te llevan a crecer, especialmente en ser como Jesús, sabiendo que todo ayuda para bien", expresó el experimentado futbolista colombiano en su cuenta de Instagram.